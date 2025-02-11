Новий голова Пентагону не буде робити заяв щодо нової зброї для України на "Рамштайні" - ЗМІ
Київ • УНН
Міністр оборони США Піт Гегсет відвідає засідання "Рамштайн" та НАТО у Брюсселі, але заяв щодо нової зброї для України не очікується. Варто відзначити, що це вперше зустріч "Рамштайн" скликає не США, а Велика Британія.
Очікується, що міністр оборони США Піт Гегсет не буде робити жодних заяв щодо нової зброї для України на засіданні у форматі "Рамштайн", яке вперше скликала Велика Британія, а не Америка. Про це The Washington Post повідомляє з посиланням на анонімного дипломата НАТО, передає УНН.
Деталі
У середу, 12 лютого, Гегсет стане першим членом нової адміністрації Трампа, який відвідає НАТО, де союзники хочуть зрозуміти, як Америка зараз планує вплинути на хід війни в Україні.
Поїздка Гегсета відбувається якраз напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення росії. Більшість союзників США побоюються, що російський диктатор володимир путін не зупиниться біля кордонів України, якщо він переможе, і що найбільша сухопутна війна в Європі за останні десятиліття становить реальну загрозу їх безпеці.
Президент США Дональд Трамп пообіцяв швидко припинити війну. Він скаржився, що це коштує американським платникам податків занадто багато грошей. Деякі союзники побоюються, що поспішна угода може бути укладена на умовах, невигідних для України.
Зазначається, що Гегсет спочатку візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Колишній міністр оборони Ллойд Остін створив головний міжнародний форум зі збивання зброї та боєприпасів для України у 2022 році.
За останні три роки близько 50 країн спільно надали Україні зброю та військову допомогу на суму понад 126 мільярдів доларів. Але цього тижня вперше зустріч буде скликана іншою країною - Великою Британією.
Очікується, що Гегсет не буде робити жодних заяв щодо нової зброї для України. За словами одного американського чиновника, він не збирався зустрічатися один на один зі своїми українськими колегами, а скоріше буде у "режимі прослуховування" на зустрічі, а також на зустрічі міністрів оборони НАТО у четвер
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Зазначається, що 31 союзник Америки по НАТО також хоче почути, що нова адміністрація Трампа приготувала для найбільшої у світі організації безпеки. Минулого разу Трамп травмував своїх європейських партнерів, погрожуючи не захищати жодного члена, який не відповідає вказівкам НАТО щодо військових витрат.
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Високопоставлений дипломат НАТО сказав, що "конструктивний діалог з новою американською адміністрацією буде найважливішим результатом" зустрічі разом із зобов’язанням США зробити все можливе, аби Україна продовжувала боротися".
Доповнення
Reuters повідомляло, що адміністрація Дональда Трампа готується переконати європейських союзників активніше купувати американську зброю для України перед можливими мирними переговорами з москвою.