Новый глава Пентагона не будет делать заявлений о новом оружии для Украины на "Рамштайн" - СМИ

Ожидается, что министр обороны США Пит Гегсет не будет делать никаких заявлений относительно нового оружия для Украины на заседании в формате "Рамштайн", которое впервые созвала Великобритания, а не Америка. Об этом The Washington Post сообщает со ссылкой на анонимного дипломата НАТО, передает УНН.

Детали

В среду, 12 февраля, Гегсет станет первым членом новой администрации Трампа, который посетит НАТО, где союзники хотят понять, как Америка сейчас планирует повлиять на ход войны в Украине.

Поездка Гегсета происходит как раз накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения россии. Большинство союзников США опасаются, что российский диктатор владимир путин не остановится у границ Украины, если он победит, и что крупнейшая сухопутная война в Европе за последние десятилетия представляет реальную угрозу их безопасности.

Президент США Дональд Трамп пообещал быстро прекратить войну. Он жаловался, что это стоит американским налогоплательщикам слишком много денег. Некоторые союзники опасаются, что поспешное соглашение может быть заключено на условиях, невыгодных для Украины.

Отмечается, что Гегсет сначала примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Бывший министр обороны Ллойд Остин создал главный международный форум по сбиванию оружия и боеприпасов для Украины в 2022 году.

За последние три года около 50 стран совместно предоставили Украине оружие и военную помощь на сумму более 126 миллиардов долларов. Но на этой неделе впервые встреча будет созвана другой страной - Великобританией.

Ожидается, что Гегсет не будет делать никаких заявлений относительно нового оружия для Украины. По словам одного американского чиновника, он не собирался встречаться один на один со своими украинскими коллегами, а скорее будет в "режиме прослушивания" на встрече, а также на встрече министров обороны НАТО в четверг - информирует Washington Post.

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Госсекретарь повторит обязательства президента Трампа по скорейшему дипломатическому прекращению войны в Украине. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в помощи Украине в сфере безопасности - заявил Пентагон перед отъездом Гегсета.

Отмечается, что 31 союзник Америки по НАТО также хочет услышать, что новая администрация Трампа приготовила для крупнейшей в мире организации безопасности. В прошлый раз Трамп травмировал своих европейских партнеров, угрожая не защищать ни одного члена, который не соответствует указаниям НАТО по военным расходам.

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Высокопоставленный дипломат НАТО сказал, что "конструктивный диалог с новой американской администрацией будет важнейшим результатом" встречи вместе с обязательством США сделать все возможное, чтобы Украина продолжала бороться".

Дополнение

Reuters сообщало, что администрация Дональда Трампа готовится убедить европейских союзников активнее покупать американское оружие для Украины перед возможными мирными переговорами с москвой.