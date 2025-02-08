Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

На следующей неделе состоится новая встреча в формате "Рамштайн" с новым главой Пентагона Питом Гегсетом. Во время мероприятия он подтвердит приверженность Трампа закончить войну в Украине дипломатическим путем. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Министерства обороны США.

Детали

Согласно анонсу, Гегсет покинет Вашингтон 10 февраля, совершив недельную поездку в Германию, Бельгию и Польшу.

Первый визит будет в ФРГ, после чего он отправится в Брюссель (Бельгия) для участия в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины (UDCG).

На своем первом совещании министров НАТО с коллегами из стран-союзников, он будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по Альянсу, чтобы обсудить необходимость увеличения расходов союзников на оборону, усиление европейского лидерства и расширение возможностей оборонной промышленной базы по обе стороны Атлантики - говорится в заметке оборонного ведомства США.

"В UDCG, на первом заседании под председательством Великобритании, секретарь подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в сфере безопасности", - сообщили в Министерстве обороны США.

Напомним

Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля под руководством Великобритании вместо США. Это будет первая встреча после того, как Ллойд Остин провёл своё последнее заседание 9 января.

Politico: новый глава Пентагона примет участие в предстоящей встрече "Рамштайн"