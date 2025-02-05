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"Рамштайн" відбудеться 12 лютого. Головуватиме Британія, а не США - ЗМІ

"Рамштайн" відбудеться 12 лютого. Головуватиме Британія, а не США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 124431 перегляди

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під керівництвом Великої Британії замість США. Це буде перша зустріч після того, як Ллойд Остін провів своє останнє засідання 9 січня.

Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого, але під головуванням Великої Британії, а не США. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела, передає УНН.

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під головуванням Великої Британії, а не США 

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Міністр оборони Рустем Умєров після завершення 25-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України заявляв, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися уже в лютому. 

У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" 9 січня після кілька місячної перерви провели 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі "Рамштайн", оголосив пакет допомоги вартістю в близько 500 мільйонів доларів.

Повідомлялося, що майбутнє "Рамштайну" невідоме, оскільки обраний президент США Дональд Трамп не заявляв, чи продовжить він керувати американською групою після інавгурації 20 січня.

Через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в міністр оборони США Ллойд Остін вперше запросив своїх колег із країн-союзників до Рамштайну – на головну авіабазу США в Європі в Німеччині. Перша зустріч відбулася 22 квітня 2022 року. У цьому форматі союзники обговорювали та координували військову допомогу Києву.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
aviabaza-ramshtainАвіабаза Рамштайн
lloid-ostinЛлойд Остін
donald-trampДональд Трамп
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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