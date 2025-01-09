Наступний "Рамштайн" може відбутися в лютому - Умєров

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися уже в лютому. Про це заявив український міністр оборони Рустем Умєров після завершення 25-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн", – сказав Умєров. – Ми хочемо, щоб США залишились і посилили присутність, формати є різні, як ви знаєте, ми створили NSATU (формат під егідою НАТО), є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться. Тому я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний "Рамштайн".

Це має бути рішення наступної адміністрації: Остін про майбутнє "Рамштайну"

Додамо

У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" 9 січня після кілька місячної перерви провели 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі "Рамштайн", оголосив пакет допомоги вартістю в близько 500 мільйонів доларів.

Майбутнє "Рамштайну" невідоме, оскільки обраний президент США Дональд Трамп не заявляв, чи продовжить він керувати американською групою після інавгурації 20 січня.

Через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в міністр оборони США Ллойд Остін вперше запросив своїх колег із країн-союзників до Рамштайну – на головну авіабазу США в Європі в Німеччині. Перша зустріч відбулася 22 квітня 2022 року. У цьому форматі союзники обговорювали та координували військову допомогу Києву.