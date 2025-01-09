Следующий "Рамштайн" может состояться в феврале - Умеров

Следующее заседание в формате «Рамштайн» может состояться уже в феврале. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров после завершения 25-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН со ссылкой на «Радио Свобода».

«Мы уже отметили, что в феврале проводим следующий «Рамштайн», - сказал Умеров, - Мы хотим, чтобы США остались и усилили присутствие, форматы есть разные, как вы знаете, мы создали NSATU (формат под эгидой НАТО), есть несколько европейских стран, которые хотят возглавлять это, или со-возглавлять, потому что это с Украиной вместе делается. Поэтому я в настоящее время никаких проблем не вижу, потому что мы уже согласовали следующий «Рамштайн».

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В Германии на авиабазе «Рамштайн» 9 января после несколько месячного перерыва провели 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США Ллойд Остин, который возглавил свое последнее заседание в формате «Рамштайн», объявил пакет помощи стоимостью в около 500 миллионов долларов.

Будущее «Рамштайн» неизвестно, поскольку избранный президент США Дональд Трамп не заявлял, продолжит ли он руководить американской группой после инаугурации 20 января.

Через два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину в министр обороны США Ллойд Остин впервые пригласил своих коллег из стран-союзников в Рамштайн - на главную авиабазу США в Европе в Германии. Первая встреча состоялась 22 апреля 2022 года. В этом формате союзники обсуждали и координировали военную помощь Киеву.