Это должно быть решение следующей администрации: Остин о будущем "Рамштайн"

Работа Контактной группы по обороне Украины является важной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, но он решил не комментировать вопрос о ее будущем после прихода администрации избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Относительно контактной группы: ваш вопрос о том, решит ли следующая администрация продолжать эту работу. Это должно быть решение следующей администрации. Это решение, которое они примут относительно продолжения работы Контактной группы. Я сейчас не буду множить спекуляции относительно того, произойдет ли это", - сказал Остин на брифинге после встречи в формате „Рамштайн".

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По его словам, работа Контактной группы важна не только для Украины, а и "для Соединенных Штатов Америки, для Европы и для всего мира".

Также министр обороны США отметил, что "неоднократно слышал от своих коллег, что они действительно считают это важным, и верят, что этот формат хорошо работал".

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"Посмотрим, как все будет происходить. Конечно, это не единственный формат, который может сработать, но они считают, что он важен", - сказал Остин.

Напомним

В Германии на авиабазе "Рамштайн" 9 января провели 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США Ллойд Остин, который возглавил свое последнее заседание в формате "Рамштайн", объявил пакет помощи стоимостью в около 500 миллионов долларов.