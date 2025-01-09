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Це має бути рішення наступної адміністрації: Остін про майбутнє "Рамштайну"

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про важливість Контактної групи з оборони України, але відмовився коментувати її майбутнє після зміни адміністрації. На останньому засіданні "Рамштайн" США оголосили пакет допомоги у 500 млн доларів.

Робота Контактної групи з оборони України є важливою. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, але він вирішив не коментувати питання про її майбутнє після приходу адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

"Щодо контактної групи: ваше запитання про те, чи вирішить наступна адміністрація продовжувати цю роботу. Це має бути рішення наступної адміністрації. Це рішення, яке вони схвалять щодо продовження роботи Контактної групи. Я зараз не буду множити спекуляції щодо того, чи це відбудеться", – сказав Остін на брифінгу після зустрічі у форматі "Рамштайн".

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За його словами, робота Контактної групи важлива не лише для України, а і "для Сполучених Штатів Америки, для Європи і для всього світу".

Також міністр оборони США зазначив, що "неодноразово чув від своїх колег, що вони справді вважають це важливим, і вірять, що цей формат добре працював".

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"Подивимося, як все буде відбуватися. Звісно, це не єдиний формат, який може спрацювати, але вони вважають, що він важливий", – сказав Остін.

Нагадаємо

У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" 9 січня провели 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі "Рамштайн", оголосив пакет допомоги вартістю в близько 500 мільйонів доларів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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ukrainska-oboronna-kontaktna-hrupaУкраїнська оборонна контактна група
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