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На "Рамштайні" затвердили 8 дорожніх карт для ЗСУ: що чекає на армію

На "Рамштайні" затвердили 8 дорожніх карт для ЗСУ: що чекає на армію

Київ • УНН

 • 24023 перегляди

На засіданні "Рамштайн" затверджено 8 дорожніх карт розвитку ЗСУ до 2027 року. Карти визначають стратегічні цілі та напрямки військової допомоги, закупівель та розвитку оборонної промисловості.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") сьогодні, 9 січня, затвердили вісім дорожніх карт, у яких визначені ключові цілі українського війська до 2027 року. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.

Сьогодні в межах роботи Контактної групи з питань оборони України разом із союзниками затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року. Дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року та стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки

- написав Умєров у Facebook.

За його словами, разом із партнерами Україна визначила основні напрямки роботи:

• забезпечення військової допомоги,

• організація закупівель,

• залучення інвестицій,

• підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.

Також, як вказав Умєров, ведеться робота, щоб ЗСУ були повністю сумісні з силами НАТО.

Міністри оборони наголосив, що наразі головне завдання – збалансувати нагальні потреби нашої армії під час війни із довгостроковими цілями розвитку українських Сил оборони.

Затвердження на "Рамштайні" восьми дорожніх карт також є важливим сигналом українській оборонній промисловості: "попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий", додав Умєров.

Доповнення 

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час засідання "Рамштайну" оголосив про новий пакет військової допомоги Україні від США в розмірі 500 млн доларів. 

Президент Володимир Зеленський закликав учасників засідання у форматі "Рамштайн" більше інвестувати у виробництво українських дронів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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