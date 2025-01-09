На "Рамштайні" затвердили 8 дорожніх карт для ЗСУ: що чекає на армію
Київ • УНН
На засіданні "Рамштайн" затверджено 8 дорожніх карт розвитку ЗСУ до 2027 року. Карти визначають стратегічні цілі та напрямки військової допомоги, закупівель та розвитку оборонної промисловості.
На засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") сьогодні, 9 січня, затвердили вісім дорожніх карт, у яких визначені ключові цілі українського війська до 2027 року. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.
Сьогодні в межах роботи Контактної групи з питань оборони України разом із союзниками затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року. Дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року та стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки
За його словами, разом із партнерами Україна визначила основні напрямки роботи:
• забезпечення військової допомоги,
• організація закупівель,
• залучення інвестицій,
• підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.
Також, як вказав Умєров, ведеться робота, щоб ЗСУ були повністю сумісні з силами НАТО.
Міністри оборони наголосив, що наразі головне завдання – збалансувати нагальні потреби нашої армії під час війни із довгостроковими цілями розвитку українських Сил оборони.
Затвердження на "Рамштайні" восьми дорожніх карт також є важливим сигналом українській оборонній промисловості: "попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий", додав Умєров.
Доповнення
Очільник Пентагону Ллойд Остін під час засідання "Рамштайну" оголосив про новий пакет військової допомоги Україні від США в розмірі 500 млн доларів.
Президент Володимир Зеленський закликав учасників засідання у форматі "Рамштайн" більше інвестувати у виробництво українських дронів.