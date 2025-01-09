На "Рамштайне" утвердили 8 дорожних карт для ВСУ: что ждет армию
Киев • УНН
На заседании "Рамштайн" утверждены 8 дорожных карт развития ВСУ до 2027 года. Карты определяют стратегические цели и направления военной помощи, закупок и развития оборонной промышленности.
На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") сегодня, 9 января, утвердили восемь дорожных карт, в которых определены ключевые цели украинской армии до 2027 года. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.
Сегодня в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины вместе с союзниками утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года. Дорожные карты коалиций определяют стратегические цели Украины до 2027 года и становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки
По его словам, вместе с партнерами Украина определила основные направления работы:
• обеспечение военной помощи,
• организация закупок,
• привлечение инвестиций,
• поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития.
Также, как указал Умеров, ведется работа, чтобы ВСУ были полностью совместимы с силами НАТО.
Министры обороны подчеркнули, что сейчас главная задача - сбалансировать неотложные потребности нашей армии во время войны с долгосрочными целями развития украинских Сил обороны.
Утверждение на "Рамштайне" восьми дорожных карт также является важным сигналом украинской оборонной промышленности: "спрос на вооружение и технику есть, и он очень высокий", добавил Умеров.
Дополнение
Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания "Рамштайна" объявил о новом пакете военной помощи Украине от США в размере 500 млн долларов.
Президент Владимир Зеленский призвал участников заседания в формате "Рамштайн" больше инвестировать в производство украинских дронов.