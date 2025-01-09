США оголосили про новий пакет допомоги для України
Київ • УНН
Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. За словами міністра оборони Ллойда Остіна, сума підтримки складе 500 мільйонів доларів.
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 500 млн дол. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час засідання "Рамштайну", передає УНН.
"...я сьогодні оголошую про ще один пакет, який оцінений приблизно в 500 мільйонів доларів. Він включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, боєприпасів класу "повітря-земля" та інше обладнання для підтримки українських F-16",- заявив Остін.
Він наголосив, що боротьба України має значення для всіх.
"Як я сказав тут, у Рамштайні, під час нашої першої зустрічі у квітні 2022 року, війна путіна "це виклик для звільнення людей всюди". І ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну для самооборони. І це одна з найбільших причин нашого часу", - заявив Остін.
Також він зазначив, що головувати в цій Контактній групі було однією з великих честей у його житті.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що фінальний пакет озброєнь для України від адміністрації Джо Байдена, який планують оголосити у четвер, ймовірно буде на суму 500 млн дол.