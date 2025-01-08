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Фінальний пакет допомоги для України від адміністрації Байдена може бути на 500 млн доларів - ЗМІ

Фінальний пакет допомоги для України від адміністрації Байдена може бути на 500 млн доларів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23213 перегляди

Адміністрація Байдена планує оголосити фінальний пакет військової допомоги Україні на суму близько 500 млн доларів. До завершення каденції Байдена Україна отримає 80-90% обіцяного обладнання.

Фінальний пакет озброєнь для України від адміністрації Джо Байдена, який планують оголосити у четвер, ймовірно буде на суму 500 млн дол. Про це повідомила кореспондентка Голосу Америки Карла Бабб з авіабази "Рамштайн", передає УНН.

"За моєю інформацією, суму пакета допомоги ще затверджують, але, ймовірно, вона становитиме близько 500 мільйонів доларів. Рештою коштів розпоряджатиметься вже адміністрація Дональда Трампа", - йдеться у репортажі Бабб.

У відповідь на питання Голосу Америки, посадовці Пентагону повідомили, що військовий пакет США для України буде "суттєвим", але він не охопить усі 4,3 мільярда доларів, які залишилися в бюджеті для допомоги Україні в межах програми президентських повноважень, схвалених Конгресом у квітні минулого року.

Зазначається, що американським військовим необхідно поповнити власні запаси найближчими тижнями, перш ніж вони зможуть надіслати більше допомоги, так пояснюють у США причину того, що, попри обіцянки, усе ж не вдасться використати усю затверджену допомогу Україні до 20 січня, дня інавгурації новообраного президента.

До того часу, коли президент Джо Байден піде з посади, приблизно 80-90% усього обладнання, яке обіцяли Києву, доставлять в Україну.

Однак деяке обладнання, зокрема транспортні засоби, обіцяні Україні, які все ще перебувають на ремонті, не будуть готові цього місяця.

Окрім того, повідомляється, що цей показник у 80-90% не включає допомогу США, надіслану через фінансування Ініціативи сприяння безпеці України – останній пакет цієї допомоги на суму 1,2 мільярда доларів оголосили минулого тижня. Ця Ініціатива дозволяє Пентагону закуповувати нове обладнання для України, а не віддавати його зі своїх запасів. Однак, це потребує більше часу. Щоб така допомога дійшла до Києва, потрібні будуть місяці й навіть роки.

Доповнення

Associated Press повідомляло, що США можуть оголосити значний пакет військової допомоги Україні. Це, ймовірно, відбудеться в рамках візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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