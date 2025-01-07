Адміністрація Байдена планує оголосити про свій фінальний пакет військової допомоги Україні 9 січня- AP
Київ • УНН
Адміністрація Байдена планує оголосити фінальний пакет військової допомоги Україні під час зустрічі "Рамштайн" 9 січня.
США можуть оголосити значний пакет військової допомоги Україні. Це, ймовірно, відбудеться в рамках візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Як повідомляє видання з посиланням на двох високопоставлених чиновників США, це буде "фінальний" пакет допомоги для України від адміністрації президента США Джо Байдена.
За словами джерел видання, Вашингтон все ж не встигне витратити на допомогу Україні близько 4 млрд доларів, які залишилися в рамках схваленого Конгресом фінансування.
Співрозмовники AP уточнили, що у команди обраного президента США Дональда Трампа залишиться "більше ніж кілька мільярдів доларів", які вона зможе надати Україні в рамках військової допомоги, якщо вирішить це зробити.
Як розповіло одне з джерел, чиновники адміністрації Байдена підтримують контакт із перехідною командою Трампа, щоб обговорити "всі питання", які є важливими в контексті допомоги Україні.
Співрозмовники AP додали, що пакет, про який буде оголошено в четвер, буде надано з наявних запасів США. Таким чином, Україна має отримати зброю до моменту інавгурації Трампа.
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Як раніше писав УНН радник, 3 січня, радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про майбутнє оголошення додаткової безпекової допомоги для України.
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