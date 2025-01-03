США найближчим часом зроблять оголошення про безпекову допомогу Україні

США найближчими днями оголосять про додаткову безпекову допомогу для України. Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає УНН із посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша.

"Найближчими днями будуть оголошення про додаткову безпекову допомогу для України", - процитував Яриш радника Білого дому Джона Кірбі.

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