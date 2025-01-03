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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 150068 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 170403 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 147845 перегляди

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США найближчим часом зроблять оголошення про безпекову допомогу Україні

США найближчим часом зроблять оголошення про безпекову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 29548 перегляди

Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про майбутнє оголошення додаткової безпекової допомоги для України. Анонс нового пакету підтримки очікується протягом найближчих днів.

США найближчими днями оголосять про додаткову безпекову допомогу для України. Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає УНН із посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша.

"Найближчими днями будуть оголошення про додаткову безпекову допомогу для України", - процитував Яриш радника Білого дому Джона Кірбі.

Допомога Україні з боку США зменшиться незалежно від того, хто переможе на виборах президента – Bloomberg27.10.24, 20:59 • 43795 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на майже 2,5 млрд доларів.

Снаряди для ППО та HIMARS, додаткові ракети “повітря-земля”, протитанкові системи: що у новому пакеті допомоги США30.12.24, 20:14 • 48100 переглядiв

Антоніна Туманова

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