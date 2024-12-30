Снаряди для ППО та HIMARS, додаткові ракети “повітря-земля”, протитанкові системи: що у новому пакеті допомоги США
Київ • УНН
США виділили новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. До пакету увійшли боєприпаси для ППО, HIMARS, ракети "повітря-земля", Javelin, AT-4, безпілотники та інше обладнання.
До нового пакету військової допомоги від США увійшли снаряди для систем ППО та HIMARS, ракети "повітря-земля", протитанкові системи Javelin і AT-4, безпілотники тощо. Про це повідомили в Міноборони США, передає УНН.
"Міністерство оборони оголосило про додаткову підтримку безпеки для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Це включає санкціонування пакету Президентських розпоряджень про скорочення (PDA), який оцінюється в 1,25 млрд доларів, щоб надати Україні додаткові можливості для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи: ракети для протиповітряної оборони; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; і протитанкову зброю", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, Міністерство оборони оголосило про пакет Ініціативи допомоги безпеці в Україні (USAI) вартістю близько 1,22 млрд доларів, щоб забезпечити Україну додатковими можливостями протиповітряної оборони.
Зокрема, у пакет увійшли:
боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
боєприпаси ППО HAWK;
ракети Stinger;
боєприпаси протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
боєприпаси "повітря-земля";
високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
безпілотні літальні комплекси (БПЛА);
протитанкові системи Javelin і AT-4;
ракети з трубним пуском, оптично керованими та дротовими гусеницями (TOW);
стрілецьку зброю, боєприпаси та гранати;
підривне обладнання та боєприпаси;
захищене обладнання зв'язку;
послуги комерційних супутникових знімків;
медичне обладнання;
одяг та індивідуальне спорядження;
запасні частини, допоміжне обладнання.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на майже 2,5 млрд доларів.