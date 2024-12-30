Снаряды для ПВО и HIMARS, дополнительные ракеты "воздух-земля", противотанковые системы: что в новом пакете помощи США
Киев • УНН
США выделили новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов. В пакет вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS, ракеты "воздух-земля", Javelin, AT-4, беспилотники и другое оборудование.
В новый пакет военной помощи от США вошли снаряды для систем ПВО и HIMARS, ракеты "воздух-земля", противотанковые системы Javelin и AT-4, беспилотники и тому подобное. Об этом сообщили в Минобороны США, передает УНН.
"Министерство обороны объявило о дополнительной поддержке безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это включает санкционирование пакета Президентских распоряжений о сокращении (PDA), который оценивается в 1,25 млрд долларов, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая: ракеты для противовоздушной обороны; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; и противотанковое оружие", - говорится в сообщении.
Кроме того, Министерство обороны объявило о пакете Инициативы помощи безопасности в Украине (USAI) стоимостью около 1,22 млрд долларов, чтобы обеспечить Украину дополнительными возможностями противовоздушной обороны.
В частности, в пакет вошли:
боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
боеприпасы ПВО HAWK;
ракеты "Стингер";
боеприпасы противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
боеприпасы "воздух-земля";
высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
беспилотные летательные комплексы (БПЛА);
противотанковые системы Javelin и AT-4;
ракеты с трубным пуском, оптически управляемыми и проволочными гусеницами (TOW);
стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты;
взрывное оборудование и боеприпасы;
защищенное оборудование связи;
услуги коммерческих спутниковых снимков;
медицинское оборудование;
одежда и индивидуальное снаряжение;
запасные части, вспомогательное оборудование.
Напомним
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на почти 2,5 млрд долларов.