Снаряды для ПВО и HIMARS, дополнительные ракеты "воздух-земля", противотанковые системы: что в новом пакете помощи США

В новый пакет военной помощи от США вошли снаряды для систем ПВО и HIMARS, ракеты "воздух-земля", противотанковые системы Javelin и AT-4, беспилотники и тому подобное. Об этом сообщили в Минобороны США, передает УНН.

"Министерство обороны объявило о дополнительной поддержке безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это включает санкционирование пакета Президентских распоряжений о сокращении (PDA), который оценивается в 1,25 млрд долларов, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая: ракеты для противовоздушной обороны; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; и противотанковое оружие", - говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство обороны объявило о пакете Инициативы помощи безопасности в Украине (USAI) стоимостью около 1,22 млрд долларов, чтобы обеспечить Украину дополнительными возможностями противовоздушной обороны.

В частности, в пакет вошли:

боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

боеприпасы ПВО HAWK;

ракеты "Стингер";

боеприпасы противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

боеприпасы "воздух-земля";

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

беспилотные летательные комплексы (БПЛА);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

ракеты с трубным пуском, оптически управляемыми и проволочными гусеницами (TOW);

стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты;

взрывное оборудование и боеприпасы;

защищенное оборудование связи;

услуги коммерческих спутниковых снимков;

медицинское оборудование;

одежда и индивидуальное снаряжение;

запасные части, вспомогательное оборудование.

Напомним

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на почти 2,5 млрд долларов.