Байден оголосив про виділення майже 2,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на майже 2,5 млрд доларів. Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Білого дому. Сьогодні я з гордістю оголошую про виділення майже 2,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії - йдеться у заяві Байдена. Допомога "забезпечить Україні як негайний приплив сил і засобів, які вона продовжує ефективно використовувати на полі бою, так і довгострокові поставки засобів протиповітряної оборони, артилерії та інших критично важливих систем озброєння". "Я доручив своїй Адміністрації продовжувати надавати якомога більшу допомогу Україні якнайшвидше, включаючи виведення застарілого американського обладнання для України, швидку доставку його на поле бою, а потім відродження оборонно-промислової бази США для модернізації та поповнення наших запасів новими видами озброєнь. Міністерство оборони знаходиться в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень броньованих машин, які посилять Україну в умовах зими. За моєю вказівкою Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні до кінця мого перебування на посаді", - наголосив Байден. Раніше УНН писав США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на $1,25 млрд. Пакет включатиме боєприпаси для систем ППО, ракети Stinger та артилерійські снаряди різних калібрів.