Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности Украине
Киев • УНН
Президент США Джо Байден заявил о новом пакете помощи в сфере безопасности для Украины. Общая сумма нового пакета составляет почти 2,5 миллиарда долларов.
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на почти 2,5 миллиарда долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиардов долларов на безопасность помощи Украине, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии
Помощь "обеспечит Украине как немедленный приток сил и средств, которые она продолжает эффективно использовать на поле боя, так и долгосрочные поставки средств противовоздушной обороны, артиллерии и других критически важных систем вооружения".
"Я поручил своей Администрации продолжать оказывать Украине максимально возможную помощь как можно скорее, включая вывод устаревшего американского оборудования для Украины, быструю доставку его на поле боя, а затем возрождение оборонно-промышленной базы США для модернизации и пополнения наших запасов новыми видами вооружений. Министерство обороны находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен бронированных машин, которые усилят Украину в зимних условиях. По моему указанию Соединенные Штаты будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне до конца моего пребывания на посту", - подчеркнул Байден.
Ранее УНН писал, что США планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на $1,25 млрд. Пакет будет включать боеприпасы для систем ПВО, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды различных калибров.