M142 HIMARS

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13187 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163713 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140751 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143480 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136587 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136645 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196822 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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росія, ймовірно, планує буферну зону на Сумщині та наступ на Суми – ISW

російські війська мають намір створити буферну зону вздовж кордону Сумської області та, можливо, наступати на Суми. путін може використати це для розширення претензій на українські території.

Війна • 10 квітня, 03:58 • 12330 перегляди

рф посилила удари на Донеччині: намагається знищити логістичні шляхи на Торецькому напрямку

Окупанти зосереджують зусилля на знищенні логістичних шляхів та позицій ЗСУ на Торецькому напрямку. рф завдала понад 300 авіаударів, активно використовуючи КАБи та дрони.

Війна • 29 березня, 22:57 • 14303 перегляди

Розвідрота "Маґури" "спалила" майстерню 155-ї бригади морпіхів рф: відео

Розвідувальна рота 47 ОМБр дроном Fly Eye 3. 0 виявила майстерню 155-ї бригади морпіхів рф, де зварювали додаткову броню. HIMARS суміжників провів тестування, майстерню знищено.

Війна • 17 березня, 14:22 • 19237 перегляди

У США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні та обміну розвідданими - CNN

Після зустрічі в Саудівській Аравії США відновили обмін розвідданими з Україною та постачання зброї. Артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси HIMARS знову відправляються в Україну.

Війна • 12 березня, 20:21 • 18435 перегляди

Заборона США на передачу розвідданих зашкодить Україні на полі бою і в захисті тилу - Інститут вивчення війни

ISW: припинення обміну розвідданими США з Україною погіршить здатність ЗСУ захищатися та завдавати ударів. Європейські країни намагаються розширити розвідувальну підтримку України після паузи з боку США.

Війна • 9 березня, 04:35 • 63016 перегляди

У Комітеті з питань розвідки Конгресу США закликають негайно відновити обмін розвідданими з Україною

Член Комітету з питань розвідки Палати представників США Джим Хаймс вимагає негайно припинити паузу в обміні розвідданими з Україною. За його словами, ця інформація рятувала життя українських військових та цивільних.

Війна • 6 березня, 05:59 • 105507 перегляди

Чим загрожує можливе припинення допомоги США для України: в ISW пояснили

Білий дім розглядає можливість скасування військової допомоги Україні. ISW попереджає, що це посилить позиції росії та може призвести до територіальних втрат України.

Війна • 2 березня, 08:53 • 82994 перегляди

Тайвань домовляється про багатомільярдний оборонний контракт зі США

Тайвань розглядає можливість придбання у США зброї на суму від 7 до 10 млрд доларів. До пакету мають увійти крилаті ракети для берегової оборони, HIMARS та інше високоточне озброєння.

Новини Світу • 18 лютого, 03:38 • 31218 перегляди

Такер Карлсон знову поширює спростований фейк про продаж української зброї мексиканським картелям

Американський журналіст Такер Карлсон повторив раніше спростований фейк щодо продажу української зброї мексиканським картелям.

Новини Світу • 10 лютого, 21:17 • 29319 перегляди

Днями можна очікувати засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" - Кірбі

Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про проведення нового засідання "Рамштайн" найближчими днями. Також очікується оголошення додаткового пакету безпекової допомоги для України.

Війна • 3 січня, 17:49 • 24776 перегляди

США найближчим часом зроблять оголошення про безпекову допомогу Україні

Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про майбутнє оголошення додаткової безпекової допомоги для України. Анонс нового пакету підтримки очікується протягом найближчих днів.

Війна • 3 січня, 17:24 • 29661 перегляди

Снаряди для ППО та HIMARS, додаткові ракети “повітря-земля”, протитанкові системи: що у новому пакеті допомоги США

США виділили новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. До пакету увійшли боєприпаси для ППО, HIMARS, ракети "повітря-земля", Javelin, AT-4, безпілотники та інше обладнання.

Війна • 30 грудня, 18:14 • 48150 перегляди

росія збільшує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW

Завод в Алабузі виготовив 5760 дронів "Шахед" за 9 місяців 2024 року, що вдвічі більше ніж у 2023. росія планує виробити 10 тисяч дронів-приманок до кінця року для подолання української ППО.

Війна • 28 грудня, 04:54 • 68564 перегляди

Трьох російських капітанів ліквідували під час польової наради - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про трьох “двохсотих” капітанів армії рф.

Війна • 27 грудня, 08:56 • 18817 перегляди

Мінус ще 40 цистерн пального на 4 млн доларів: СБУ разом із Силами оборони підірвали ворожий поїзд на Запоріжжі

Українські спецслужби провели багатоетапну операцію з підриву залізничних колій та обстрілу ворожого потяга. В результаті знищено локомотив, 40 цистерн з пальним та пошкоджено важливу логістичну гілку.

Війна • 15 грудня, 10:39 • 135035 перегляди

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів: що входить до нього

США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів. До складу пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, протитанкове озброєння та обладнання проти дронів.

Війна • 12 грудня, 23:58 • 17972 перегляди

Зеленський обговорив із командирами батальйонів і рот на Запоріжжі забезпечення підрозділів дронами

Президент обговорив з командирами батальйонів і рот питання підготовки мобілізованих та забезпечення дронами. Зеленський також відвідав дивізіон HIMARS та оглянув техніку.

Війна • 12 грудня, 15:58 • 29023 перегляди

Зеленський провів Ставку на Запоріжжі: йшлось про ППО та стабілізацію фронту

Президент провів засідання Ставки щодо ППО та стабілізації фронту в Запорізькій області. Також Зеленський оглянув техніку в дивізіоні 27-ї реактивної артилерійської бригади.

Війна • 12 грудня, 15:34 • 20555 перегляди

Зеленський відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку

Президент України оглянув техніку 27-ї реактивної артилерійської бригади та заслухав доповідь про операції. Військових нагороджено орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".

Війна • 12 грудня, 13:38 • 17201 перегляди

Конгрес США вимагає від розвідки звіт про наслідки припинення підтримки України

Американські законодавці доручили керівникам розвідслужб надати звіт про наслідки можливого припинення допомоги Україні. Звіт має оцінити вплив на хід війни та загрози від потенційних противників США.

Політика • 12 грудня, 04:15 • 107405 перегляди

США виділили Україні нові 988 мільйонів доларів: що входитиме до пакету допомоги - Пентагон

Адміністрація Байдена оголосила новий пакет безпекової допомоги для України на 988 млн доларів через USAI. Пакет включає боєприпаси для HIMARS, безпілотники та комплектуючі для ремонту техніки.

Війна • 7 грудня, 21:38 • 63447 перегляди

США готують нові санкції проти рф - Білий дім

Джейк Салліван анонсував нові санкції проти росії через участь КНДР у війні. США також виділили новий пакет допомоги на $725 млн.

Війна • 3 грудня, 06:15 • 20563 перегляди

США розкрили повний обсяг військової допомоги Україні з часів Байдена

Пентагон оприлюднив дані про надану Україні безпекову допомогу на суму понад $62 млрд з початку адміністрації Байдена. Допомога включає системи ППО, артилерію, бронетехніку та інше озброєння.

Війна • 2 грудня, 21:23 • 26382 перегляди

США виділили новий пакет військової допомоги Україні: що входить до $725 млн

США оголосили про надання Україні військової допомоги на $725 мільйонів. Пакет включає боєприпаси для HIMARS, Stinger, безпілотники та протитанкову зброю зі складів Пентагону.

Новини Світу • 2 грудня, 20:40 • 18309 перегляди

США готують новий пакет допомоги Україні на 725 млн доларів: що увійде

США планують надати Україні військову допомогу на 725 млн доларів, включаючи системи боротьби з безпілотниками і протипіхотні міни. Байден має намір використовувати всі схвалені Конгресом кошти до закінчення президентського терміну.

Війна • 2 грудня, 17:28 • 22276 перегляди

ЗСУ, ймовірно, завдали потужного удару по скупченню ворожих десантників у Курській області

Внаслідок атаки загинуло 12 військових, включаючи 4 офіцерів, ще 25 отримали поранення. Інформація потребує офіційного підтвердження.

Війна • 1 грудня, 18:56 • 41634 перегляди

Європа шукає шляхи заміни військової допомоги США для України

Європейські країни розглядають варіанти компенсації можливого скорочення американської допомоги Україні. США залишаються найбільшим постачальником зброї, а ЄС потребує $340 млрд щорічно для посилення оборони.

Війна • 28 листопада, 10:59 • 17014 перегляди

У США пояснили, чому дозволили Україні застосовувати американські протипіхотні міни

Адміністрація Байдена дозволила Україні використовувати американські протипіхотні міни для стримування російського наступу. Рішення прийняте через зміну тактики російських військ на полі бою.

Війна • 20 листопада, 15:56 • 41138 перегляди

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн: що туди входить

Пентагон анонсував 70-й транш військової допомоги Україні на суму $275 млн. Пакет включає боєприпаси для HIMARS, артилерії, протитанкові системи, БПЛА та інше обладнання.

Війна • 20 листопада, 14:38 • 21870 перегляди

Україна опинилася у складній ситуації на полі бою через проблеми із мобілізацією - Салліван

Радник президента США з нацбезпеки заявив, що Україна має проблеми з мобілізацією. За його словами, жодна система озброєнь не має вирішального значення без достатньої кількості живої сили.

Війна • 19 листопада, 19:20 • 37329 перегляди