M142 HIMARS

Україна опинилася у складній ситуації на полі бою через проблеми із мобілізацією - Салліван

Радник президента США з нацбезпеки заявив, що Україна має проблеми з мобілізацією. За його словами, жодна система озброєнь не має вирішального значення без достатньої кількості живої сили.