M142 HIMARS

російські війська мають намір створити буферну зону вздовж кордону Сумської області та, можливо, наступати на Суми. путін може використати це для розширення претензій на українські території.
Окупанти зосереджують зусилля на знищенні логістичних шляхів та позицій ЗСУ на Торецькому напрямку. рф завдала понад 300 авіаударів, активно використовуючи КАБи та дрони.
Розвідувальна рота 47 ОМБр дроном Fly Eye 3. 0 виявила майстерню 155-ї бригади морпіхів рф, де зварювали додаткову броню. HIMARS суміжників провів тестування, майстерню знищено.
Після зустрічі в Саудівській Аравії США відновили обмін розвідданими з Україною та постачання зброї. Артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси HIMARS знову відправляються в Україну.
ISW: припинення обміну розвідданими США з Україною погіршить здатність ЗСУ захищатися та завдавати ударів. Європейські країни намагаються розширити розвідувальну підтримку України після паузи з боку США.
Член Комітету з питань розвідки Палати представників США Джим Хаймс вимагає негайно припинити паузу в обміні розвідданими з Україною. За його словами, ця інформація рятувала життя українських військових та цивільних.
Білий дім розглядає можливість скасування військової допомоги Україні. ISW попереджає, що це посилить позиції росії та може призвести до територіальних втрат України.
Тайвань розглядає можливість придбання у США зброї на суму від 7 до 10 млрд доларів. До пакету мають увійти крилаті ракети для берегової оборони, HIMARS та інше високоточне озброєння.
Американський журналіст Такер Карлсон повторив раніше спростований фейк щодо продажу української зброї мексиканським картелям.
Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про проведення нового засідання "Рамштайн" найближчими днями. Також очікується оголошення додаткового пакету безпекової допомоги для України.
Радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про майбутнє оголошення додаткової безпекової допомоги для України. Анонс нового пакету підтримки очікується протягом найближчих днів.
США виділили новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. До пакету увійшли боєприпаси для ППО, HIMARS, ракети "повітря-земля", Javelin, AT-4, безпілотники та інше обладнання.
Завод в Алабузі виготовив 5760 дронів "Шахед" за 9 місяців 2024 року, що вдвічі більше ніж у 2023. росія планує виробити 10 тисяч дронів-приманок до кінця року для подолання української ППО.
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про трьох “двохсотих” капітанів армії рф.
Українські спецслужби провели багатоетапну операцію з підриву залізничних колій та обстрілу ворожого потяга. В результаті знищено локомотив, 40 цистерн з пальним та пошкоджено важливу логістичну гілку.
США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів. До складу пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, протитанкове озброєння та обладнання проти дронів.
Президент обговорив з командирами батальйонів і рот питання підготовки мобілізованих та забезпечення дронами. Зеленський також відвідав дивізіон HIMARS та оглянув техніку.
Президент провів засідання Ставки щодо ППО та стабілізації фронту в Запорізькій області. Також Зеленський оглянув техніку в дивізіоні 27-ї реактивної артилерійської бригади.
Президент України оглянув техніку 27-ї реактивної артилерійської бригади та заслухав доповідь про операції. Військових нагороджено орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".
Американські законодавці доручили керівникам розвідслужб надати звіт про наслідки можливого припинення допомоги Україні. Звіт має оцінити вплив на хід війни та загрози від потенційних противників США.
Адміністрація Байдена оголосила новий пакет безпекової допомоги для України на 988 млн доларів через USAI. Пакет включає боєприпаси для HIMARS, безпілотники та комплектуючі для ремонту техніки.
Джейк Салліван анонсував нові санкції проти росії через участь КНДР у війні. США також виділили новий пакет допомоги на $725 млн.
Пентагон оприлюднив дані про надану Україні безпекову допомогу на суму понад $62 млрд з початку адміністрації Байдена. Допомога включає системи ППО, артилерію, бронетехніку та інше озброєння.
США оголосили про надання Україні військової допомоги на $725 мільйонів. Пакет включає боєприпаси для HIMARS, Stinger, безпілотники та протитанкову зброю зі складів Пентагону.
США планують надати Україні військову допомогу на 725 млн доларів, включаючи системи боротьби з безпілотниками і протипіхотні міни. Байден має намір використовувати всі схвалені Конгресом кошти до закінчення президентського терміну.
Внаслідок атаки загинуло 12 військових, включаючи 4 офіцерів, ще 25 отримали поранення. Інформація потребує офіційного підтвердження.
Європейські країни розглядають варіанти компенсації можливого скорочення американської допомоги Україні. США залишаються найбільшим постачальником зброї, а ЄС потребує $340 млрд щорічно для посилення оборони.
Адміністрація Байдена дозволила Україні використовувати американські протипіхотні міни для стримування російського наступу. Рішення прийняте через зміну тактики російських військ на полі бою.
Пентагон анонсував 70-й транш військової допомоги Україні на суму $275 млн. Пакет включає боєприпаси для HIMARS, артилерії, протитанкові системи, БПЛА та інше обладнання.
Радник президента США з нацбезпеки заявив, що Україна має проблеми з мобілізацією. За його словами, жодна система озброєнь не має вирішального значення без достатньої кількості живої сили.