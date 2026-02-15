$42.990.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Lockheed Martin успішно завершила випробування ракет ER GMLRS зі збільшеною дальністю польоту

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Lockheed Martin провела фінальні кваліфікаційні випробування ракети ER GMLRS, яка вразила ціль на 112 км. Нова розробка здатна подвоїти радіус дії стандартних боєприпасів GMLRS.

Lockheed Martin успішно завершила випробування ракет ER GMLRS зі збільшеною дальністю польоту
Фото: Lockheed Martin

Американська корпорація Lockheed Martin відзвітувала про успішне проведення фінальних кваліфікаційних випробувань керованої ракети збільшеної дальності (ER GMLRS) на полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико. Під час тестів ракета з альтернативною бойовою частиною була запущена з модернізованої установки M270A2, вразивши ціль на відстані 112 кілометрів. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Особливістю нової розробки є її здатність значно розширити бойові можливості артилерійських підрозділів без необхідності впровадження нових пускових платформ або зміни логістичних ланцюгів. Ракети ER GMLRS повністю сумісні як із гусеничними установками M270, так і з високомобільними колісними системами HIMARS. Віцепрезидент Lockheed Martin Дейв Грайзер зазначив, що успіх випробувань дозволяє надати армії зброю більшої дальності на базі вже перевірених систем, яким довіряють військові.

Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський 14.02.26, 19:06 • 16001 перегляд

Використання альтернативної бойової частини (AW) дозволяє ефективно уражати площинні цілі, зберігаючи при цьому високу точність, характерну для точкових ударів. Система призначена для виконання широкого спектра завдань – від придушення протиповітряної оборони противника до знищення високоцінних об'єктів, чутливих до часу. Завдяки вдосконаленому двигуну та системі керування, нова версія ракети фактично подвоює радіус дії стандартних боєприпасів GMLRS.

Технічні характеристики ракети ER GMLRS:

  • Максимальна дальність стрільби: до 150 км (проти 70 км у базової версії GMLRS)
    • Дистанція успішного випробувального пуску: 112 км
      • Тип бойової частини: альтернативна (AW) для ураження площинних та точкових цілей
        • Сумісні пускові платформи: M270A2 та HIMARS
          • Система наведення: високоточна керована система залпового вогню
            • Ключові завдання: придушення ППО, знищення логістичних вузлів та високоцінних цілей

              Завершення цього етапу випробувань лише за два тижні після попередніх січневих тестів демонструє високу інтенсивність підготовки до серійного виробництва. Очікується, що впровадження ER GMLRS суттєво змінить тактику застосування реактивної артилерії, дозволяючи силам США та союзників наносити удари з безпечніших відстаней, залишаючись поза зоною досяжності більшості засобів ураження противника.

              Німецький Stark відкриває в Україні технологічний центр та запускає виробництво ударних дронів15.02.26, 00:57 • 1986 переглядiв

              Степан Гафтко

