M270 (РСЗВ)

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14662 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164430 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141112 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143828 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136627 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136752 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196836 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Сили оборони уразили три командних пункти росіян. У Генштабі повідомили деталі

Українські військові завдали успішних ударів по командних пунктах 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад та 2-ї армії РФ. Атаки здійснено ракетами Storm Shadow та снарядами GMLRS.

Війна • 5 жовтня, 10:23 • 45656 перегляди

Реактивні системи, гаубиці, міномети: у Міноборони кодифікували майже 40 зразків артилерійського озброєння

Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило експлуатацію у військах оборони майже 40 видів артилерійського озброєння, включаючи ракетні комплекси, гаубиці та міномети, причому з початку 2024 року було схвалено понад 10 з них, як іноземного, так і вітчизняного виробництва.

Війна • 20 червня, 14:05 • 21903 перегляди

Rheinmetall представив вдосконалений HIMARS - артилерійську систему GMARS

Rheinmetall представила артилерійську систему GMARS, вдосконалену версію HIMARS, розроблену спільно з Lockheed Martin, з новим шасі, подвійним корпусом і можливістю інтеграції нових типів боєприпасів, таких як далекобійні PrSM і крилаті ракети.

Новини Світу • 18 червня, 08:19 • 17028 перегляди

У межах "Рамштайну" Україні виділили вже 98 млрд дол., та мають бути нові рішення, особливо щодо ППО - Остін

Країни-учасниці контактної групи виділили понад 98 мільярдів доларів США на допомогу Україні у сфері безпеки і рухаються з фланговою швидкістю для надання Україні того, що вона гостро потребує, та це потрібно робити й надалі, треба продовжувати знаходити нові рішення, особливо для викликів ППО України, зазначає голова Пентагону.

Війна • 13 червня, 13:12 • 90583 перегляди

ISW: дозвіл США бити по рф скоротив "недоторканну територію" рф максимум на 16%

У звіті ISW йдеться, що зміна політики США, яка дозволила Україні наносити удари по деяких російських військових об'єктах на невеликій частині російської території, скоротила "недоторканну територію" рф максимум на 16%, в той час як росія забезпечує щонайменше 84% наземного захисту.

Війна • 10 червня, 09:16 • 51006 перегляди

Шольц проти використання німецької зброї по цілях у росії

Шольц виступає проти того, щоб дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ураження цілей в росії.

Війна • 26 травня, 14:33 • 100551 перегляди

Донеччина: росіяни п'ять разів вдарили по Слов'янську, уночі атакували Торецьк

У Донецькій області російські війська здійснили 1967 обстрілів, у тому числі 10 населених пунктів, в результаті яких загинули 4 цивільні особи, 8 отримали поранення та було пошкоджено 61 цивільний об'єкт, включаючи житлові будинки, гаражі, автомобілі та лінії електропередач.

Війна • 2 травня, 08:48 • 27747 перегляди

Bloomberg: Пентагону потрібно заповнити запаси зброї на $6,5 млрд

Після надання військової допомоги Україні Міністерство оборони США потребує поповнення своїх запасів озброєнь вартістю 6,5 мільярдів доларів.

Війна • 15 березня, 00:50 • 114656 перегляди

США збудують завод з виробництва HIMARS в Австралії

США планують побудувати в Австралії завод з виробництва боєприпасів для реактивних систем залпового вогню HIMARS, щоб швидко поповнювати запаси.

Новини Світу • 14 березня, 13:22 • 29590 перегляди

Поставки деякої техніки в Україну продовжуються в межах укладених раніше контрактів - Пентагон

Пентагон продовжує постачати військову техніку та боєприпаси в Україну, використовуючи раніше виділені кошти та існуючі контракти, але потребує додаткового фінансування з боку Конгресу для надання нової допомоги.

Війна • 17 лютого, 07:29 • 32028 перегляди

Україна очікує отримати винищувачі F-16 та ракети дальністю до 500 км - Наєв

Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.

Війна • 5 лютого, 11:50 • 37294 перегляди