M270 (РСЗВ)

Поставки деякої техніки в Україну продовжуються в межах укладених раніше контрактів - Пентагон

Пентагон продовжує постачати військову техніку та боєприпаси в Україну, використовуючи раніше виділені кошти та існуючі контракти, але потребує додаткового фінансування з боку Конгресу для надання нової допомоги.