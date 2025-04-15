M270 (РСЗВ)

Українські військові завдали успішних ударів по командних пунктах 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад та 2-ї армії РФ. Атаки здійснено ракетами Storm Shadow та снарядами GMLRS.
Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило експлуатацію у військах оборони майже 40 видів артилерійського озброєння, включаючи ракетні комплекси, гаубиці та міномети, причому з початку 2024 року було схвалено понад 10 з них, як іноземного, так і вітчизняного виробництва.
Rheinmetall представила артилерійську систему GMARS, вдосконалену версію HIMARS, розроблену спільно з Lockheed Martin, з новим шасі, подвійним корпусом і можливістю інтеграції нових типів боєприпасів, таких як далекобійні PrSM і крилаті ракети.
Країни-учасниці контактної групи виділили понад 98 мільярдів доларів США на допомогу Україні у сфері безпеки і рухаються з фланговою швидкістю для надання Україні того, що вона гостро потребує, та це потрібно робити й надалі, треба продовжувати знаходити нові рішення, особливо для викликів ППО України, зазначає голова Пентагону.
У звіті ISW йдеться, що зміна політики США, яка дозволила Україні наносити удари по деяких російських військових об'єктах на невеликій частині російської території, скоротила "недоторканну територію" рф максимум на 16%, в той час як росія забезпечує щонайменше 84% наземного захисту.
Шольц виступає проти того, щоб дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ураження цілей в росії.
У Донецькій області російські війська здійснили 1967 обстрілів, у тому числі 10 населених пунктів, в результаті яких загинули 4 цивільні особи, 8 отримали поранення та було пошкоджено 61 цивільний об'єкт, включаючи житлові будинки, гаражі, автомобілі та лінії електропередач.
Після надання військової допомоги Україні Міністерство оборони США потребує поповнення своїх запасів озброєнь вартістю 6,5 мільярдів доларів.
США планують побудувати в Австралії завод з виробництва боєприпасів для реактивних систем залпового вогню HIMARS, щоб швидко поповнювати запаси.
Пентагон продовжує постачати військову техніку та боєприпаси в Україну, використовуючи раніше виділені кошти та існуючі контракти, але потребує додаткового фінансування з боку Конгресу для надання нової допомоги.
Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.