США відновили постачання зброї Україні - АР

США відновили постачання окремих видів озброєння в Україну. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на двох неназваних американських посадовців, інформує УНН.

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Зазначається, що зброя, яка прямує до України, включає 155-мм боєприпаси та високоточні керовані ракети, відомі як GMLRS.

Незрозуміло, чи триватиме пауза щодо ракет Patriot. Боєприпаси вартістю 4 мільйони доларів користуються великим попитом і були ключовими для захисту великої авіабази США в Катарі минулого місяця, коли Іран здійснив атаку балістичними ракетами у відповідь на те, що США націлилися на його ядерні об'єкти - йдеться у статті.

Також вказується, що загалом від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року США надали Україні військову допомогу та озброєння на суму понад 67 млрд доларів.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Білому домі заявив, що США нададуть Україні більше зброї. За його словами, Вашингтон відправить Києву нове озброєння здебільшого для оборони.

Раніше Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Трамп не розкрив, хто наказав припинити поставки зброї Україні