США возобновили поставки оружия Украине - АР

США возобновили поставки отдельных видов вооружения в Украину. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оружие, направляющееся в Украину, включает 155-мм боеприпасы и высокоточные управляемые ракеты, известные как GMLRS.

Неясно, продлится ли пауза в отношении ракет Patriot. Боеприпасы стоимостью 4 миллиона долларов пользуются большим спросом и были ключевыми для защиты крупной авиабазы США в Катаре в прошлом месяце, когда Иран совершил атаку баллистическими ракетами в ответ на то, что США нацелились на его ядерные объекты - говорится в статье.

Также указывается, что в целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года США предоставили Украине военную помощь и вооружение на сумму более 67 млрд долларов.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что США предоставят Украине больше оружия. По его словам, Вашингтон отправит Киеву новое вооружение в основном для обороны.

Ранее Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Трамп не раскрыл, кто приказал прекратить поставки оружия Украине