Трамп не раскрыл, кто приказал прекратить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп не предоставил никаких разъяснений относительно того, кто на прошлой неделе отдал приказ о прекращении поставок некоторых критически важных партий оружия в Украину. Вопросы относительно этого изменения возникли во время публичной части обеда Трампа с лидерами пяти западноафриканских стран, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

В понедельник Трамп объявил, что США будут продолжать поставлять оружие Украине, пытаясь отразить все более интенсивные воздушные атаки со стороны россии, фактически отменив паузу, о которой Белый дом и Пентагон объявили менее чем неделей ранее.

"Я буду знать, если будет принято решение. Я буду знать", – сказал Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, кто приказал сделать паузу. "Я буду первым, кто узнает. На самом деле, скорее всего, я бы отдал приказ, но я еще этого не сделал".

Трамп также избежал вопросов о том, кто приказал сделать паузу, во время обмена репликами с журналистами во вторник. "Я не знаю. Почему вы мне не скажете?" – сказал президент.

Добавим

Но Трамп в частном порядке выразил разочарование тем, что чиновники Пентагона объявили о паузе, поскольку, по его мнению, они не должным образом согласовали свои действия с Белым домом, сообщили три человека, знакомые с этим вопросом, которые не имели права комментировать это публично.

Напомним

Накануне Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разобраться, действительно ли была прекращена военная помощь Киеву.

Впоследствии Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине больше оружия. По его словам, Вашингтон отправит Киеву новое вооружение в основном для обороны.