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Україна очікує отримати винищувачі F-16 та ракети дальністю до 500 км - Наєв

Україна очікує отримати винищувачі F-16 та ракети дальністю до 500 км - Наєв

Київ • УНН

 • 37288 перегляди

Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.

Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів. Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає УНН.

Деталі 

У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, що дозволить Силам оборони досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога

- заявив Наєв.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів, що саме західне озброєння у різні етапи війни зіграло ключову роль на полі бою.

Зокрема, у перший місяць повномасштабного вторгнення рф на територію України важливу роль відіграли надані країнами-партнерами протитанкові ракетні комплекси NLAW, JAVELIN та переносні зенітно-ракетні комплекси STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

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За словами Наєв, завдяки цій зброї мобільні протитанкові  групи із засідок знищували колони бронетехніки противника та порушували логістичне забезпечення його підрозділів.

Окрім того, мобільні групи ППО, озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами, нищили літаки та ударні гелікоптери, знищували десант противника в повітрі.

Також Наєв пояснив, що західні артилерійські зразки озброєння, які отримали ЗСУ, значно  переважають подібні зразки артилерії рф.

Зокрема надійшли польові гаубиці М777А1, FH70 та самохідні артилерійські установки CAEZAR, AHS Krab, PzН-2000, М109, які в поєднанні з системами контрбатарейної боротьби та розвідувальними БПЛА дозволили Силам оборони знівелювати багаторазову перевагу противника в артилерії та звести нанівець російську тактику "вогневого валу"

- пояснив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Окрім того, Наєв пояснив, що саме після появи на озброєнні ЗСУ М142 HIMARS та М270 MLRS росіянам довелось відійти з правого берега Дніпра та евакуюватись з Херсона.

Противник поніс ще більш відчутні втрати в логістичному забезпеченні своїх передових підрозділів і був змушений переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю

- розповідає генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Доповнення

Також він розповів, що під час масованих обстрілів взимку 2022 та 2023 років вирішальну роль у захисті критичної інфраструктури зіграли ЗРК NASAMS, IRIS-T SLM та зенітні самохідні установки GEPARD.

Сьогодні показники знищення засобів повітряного нападу противника іноді досягають навіть 100%

- підкреслив Наєв.

Окремо він підкреслив, результативність зенітно-ракетного комплексу PATRIOT, який став на озброєння Сил оборони у квітні 2023 року. 

Протиракетний щит України посилився ще більше за рахунок збільшення дальності знищення аеродинамічних цілей на відстані до 150 км. Ми отримали надійний захист від балістичних ракет противника "Іскандер" та "Кинджал" 

- підсумував Сергій Наєв.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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