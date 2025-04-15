Командування ухвалило рішення про відведення сил та засобів з невигідних позицій на Донеччині. Це дозволило зберегти бійців та
покращити оборону.
Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил України з повідомлень у ЗМІ.
Президент Зеленський звільнив двох командувачів Збройних сил і призначив нових командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових
військ, Сил територіальної оборони та Сухопутних військ.
Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16 замість раніше запланованих 18. Міністр оборони країни оголосив про підготовку 6 додаткових літаків.
Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300
кілометрів.
Командувач ОСУВ “Північ" підкреслює, що українці повинні розуміти - державний кордон у Сумській, Чернігівській та Богодухівському
районі Харківської області - це лінія бойового зіткнення.
Служба безпеки України затримала у Сумській області агента ФСБ, який розвідував позиції українських військових та готував маршрути
проникнення в Україну російських диверсійних груп.
На північних кордонах з рф прикордонники фіксують спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України. Найбільш активний напрямок для ворожої ДРГ наразі - Сумщина. Але також є активність ворожих ДРГ на Харківщині. Про це розповів в ефірі програми "Лінія фронту" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко
Українські війська проводять військові навчання поблизу білоруського кордону, готуючись до потенційних загроз, заявив командувач Збройних сил України Сергій Наєв.
Україна зміцнює свою оборону, а британська розвідка повідомляє, що великий російський прорив малоймовірний через застій на фронті
і дрібномасштабні російські наступальні операції.