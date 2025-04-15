Сергій Наєв

Найбільша активність російських ДРГ на Сумщині - Демченко

На північних кордонах з рф прикордонники фіксують спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України. Найбільш активний напрямок для ворожої ДРГ наразі - Сумщина. Але також є активність ворожих ДРГ на Харківщині. Про це розповів в ефірі програми "Лінія фронту" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко