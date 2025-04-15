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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23733 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148657 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132300 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134642 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131379 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132171 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195055 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77288 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164407 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116384 перегляди

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На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

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Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із ЗМІ

Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил України з повідомлень у ЗМІ.

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Зеленський звільнив Наєва та призначив нових командувачів у ЗСУ

Президент Зеленський звільнив двох командувачів Збройних сил і призначив нових командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони та Сухопутних військ.

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Нідерланди передадуть Україні на 6 винищувачів F-16 більше, ніж планували

Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16 замість раніше запланованих 18. Міністр оборони країни оголосив про підготовку 6 додаткових літаків.

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Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.

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Командувач ОСУВ “Північ" підкреслює, що українці повинні розуміти - державний кордон у Сумській, Чернігівській та Богодухівському районі Харківської області - це лінія бойового зіткнення.

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Затримано агента фсб, який допомогав росіяним готувати маршрут для проникнення на Сумщину

Служба безпеки України затримала у Сумській області агента ФСБ, який розвідував позиції українських військових та готував маршрути проникнення в Україну російських диверсійних груп.

Війна • 31 січня, 08:54 • 22920 перегляди

Найбільша активність російських ДРГ на Сумщині - Демченко

На північних кордонах з рф прикордонники фіксують спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України. Найбільш активний напрямок для ворожої ДРГ наразі - Сумщина. Але також є активність ворожих ДРГ на Харківщині. Про це розповів в ефірі програми "Лінія фронту" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко

Війна • 29 січня, 19:11 • 69274 перегляди

З’явилося відео навчань українських військових на кордоні з Білоруссю

Українські війська проводять військові навчання поблизу білоруського кордону, готуючись до потенційних загроз, заявив командувач Збройних сил України Сергій Наєв.

Війна • 23 грудня, 06:47 • 33631 перегляди

Великий прорив росіян малоймовірний - британська розвідка

Україна зміцнює свою оборону, а британська розвідка повідомляє, що великий російський прорив малоймовірний через застій на фронті і дрібномасштабні російські наступальні операції.

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