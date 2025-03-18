На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

Командування ухвалило рішення про відведення сил та засобів з невигідних позицій на одній із ділянок фронту на Донеччині, повідомив командувач тактичною групою, генерал-лейтенант Сергій Наєв у вівторок, пише УНН.

Триває другий місяць мого командування тактичною групою, що тримає оборону на одному з напрямків у Донецькій області. (...) Найважливіше для командування – зберегти життя і здоров’я особового складу. Тому на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, і ми маємо змогу діяти ефективніше - написав Наєв.

Доповнення

У лютому повідомлялося, що колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи у Донецькій області.