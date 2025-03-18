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На одном из участков фронта в Донецкой области принято решение об отводе сил с невыгодных позиций - Наев

Киев • УНН

 • 123302 просмотра

Командование приняло решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций в Донецкой области. Это позволило сохранить бойцов и улучшить оборону.

На одном из участков фронта в Донецкой области принято решение об отводе сил с невыгодных позиций - Наев

Командование приняло решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций на одном из участков фронта в Донецкой области, сообщил командующий тактической группой, генерал-лейтенант Сергей Наев во вторник, пишет УНН.

Продолжается второй месяц моего командования тактической группой, которая держит оборону на одном из направлений в Донецкой области. (...) Самое важное для командования – сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому на одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций. Это дало возможность не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и у нас есть возможность действовать эффективнее

- написал Наев.

Дополнение

В феврале сообщалось, что бывший командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы в Донецкой области.

Юлия Шрамко

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