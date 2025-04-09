Сергей Наев

Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине - Демченко

На северных границах с рф пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина. Но также есть активность вражеских ДРГ на Харьковщине. Об этом рассказал в эфире программы "Линия фронта" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко