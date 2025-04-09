Командование приняло решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций в Донецкой области. Это позволило сохранить бойцов и
улучшить оборону.
Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Украины из сообщений в СМИ.
Президент Зеленский уволил двух командующих Вооруженных сил и назначил новых командующих Объединенных сил, Десантно-штурмовых
войск, Сил территориальной обороны и Сухопутных войск.
Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16 вместо ранее запланированных 18. Министр обороны страны объявил о подготовке 6
дополнительных самолетов.
Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.
Командующий ОСУВ "Север" подчеркивает, что украинцы должны понимать - государственная граница в Сумской, Черниговской и
Богодуховском районе Харьковской области - это линия боевого столкновения.
Служба безопасности Украины задержала в Сумской области агента ФСБ, который разведывал позиции украинских военных и готовил
маршруты проникновения в Украину российских диверсионных групп.
На северных границах с рф пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию
Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина. Но также есть активность вражеских ДРГ на Харьковщине.
Об этом рассказал в эфире программы "Линия фронта" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко
Украинские войска проводят военные учения вблизи белорусской границы, готовясь к потенциальным угрозам, заявил командующий
Вооруженными силами Украины Сергей Наев.
Украина укрепляет свою оборону, а британская разведка сообщает, что крупный российский прорыв маловероятен из-за застоя на фронте
и мелкомасштабных российских наступательных операций.