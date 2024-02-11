Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ
Киев • УНН
Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Украины из сообщений в СМИ.
Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил ВСУ, из средств массовой информации, передает УНН.
Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года. Это были сложные времена. Один из самых тяжелых периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь,
Наев поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку.
Склоняю голову перед мужеством и отвагой наших защитников и защитниц, которые с оружием в руках ежедневно защищают нашу страну от коварного агрессора.Низко кланяюсь перед погибшими Героями, которые положили свою жизнь за независимость и свободу Украины. Вечная им дань уважения и память,
Контекст
11 февраля на сайте ОП появился указ Президента об увольнении Сергея Наева с должности командующего объединенных сил ВСУ. Вместо него назначен Юрий Содоль.
Перед этим Зеленский заявлял, что провел совещания по обновлению Сил обороны и безопасности и обещает изменения.
Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ
Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Украины из сообщений в СМИ.
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