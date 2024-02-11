Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил ВСУ, из средств массовой информации, передает УНН.

Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года. Это были сложные времена. Один из самых тяжелых периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь, - написал Наев в Telegram.

Наев поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку.

Склоняю голову перед мужеством и отвагой наших защитников и защитниц, которые с оружием в руках ежедневно защищают нашу страну от коварного агрессора.Низко кланяюсь перед погибшими Героями, которые положили свою жизнь за независимость и свободу Украины. Вечная им дань уважения и память, - добавил Наев.

Контекст

11 февраля на сайте ОП появился указ Президента об увольнении Сергея Наева с должности командующего объединенных сил ВСУ. Вместо него назначен Юрий Содоль.

Перед этим Зеленский заявлял, что провел совещания по обновлению Сил обороны и безопасности и обещает изменения.