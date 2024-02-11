Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  169910 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  216284 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  187266 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  234503 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  270142 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  222927 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  194071 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  210257 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  207679 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207675 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 16:11  •  1841 просмотра

Read in English

Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Украины из сообщений в СМИ.

Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил ВСУ, из  средств массовой информации, передает УНН.

Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года. Это были сложные времена. Один из самых тяжелых периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь,

- написал Наев в Telegram.

Наев поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку.

Склоняю голову перед мужеством и отвагой наших защитников и защитниц, которые с оружием в руках ежедневно защищают нашу страну от коварного агрессора.Низко кланяюсь перед погибшими Героями, которые положили свою жизнь за независимость и свободу Украины. Вечная им дань уважения и память,

- добавил Наев.

Контекст

11 февраля на сайте ОП появился указ Президента об увольнении Сергея Наева с должности командующего объединенных сил ВСУ. Вместо него  назначен Юрий Содоль.

Перед этим Зеленский заявлял, что провел совещания по обновлению Сил обороны и безопасности и обещает изменения. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
ukrainaУкраина
serhii-naievСергей Наев
Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із ЗМІ
Nayev said he learned about his release from the media
Новости по теме

Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Украины из сообщений в СМИ.

Война •   •  1841 просмотра
Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров

Оккупанты продолжают уничтожать национальную идентичность детей с оккупированных территорий и воспитывать их как "пушечное мясо" для рф через милитаризацию, пропаганду и контроль их мыслей в школах и молодежных организациях.

Война •   •  2613 просмотра
рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров

Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО

Президент Европейского Совета раскритиковал заявления Трампа о поощрении российских атак на союзников по НАТО как такие, которые только служат интересам Путина, а не приносят больше безопасности или мира.

Новости Мира •   •  4847 просмотра
Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО

Британская разведка: из-за войны в Украине рф столкнулась с нехваткой врачей

Британская разведка сообщила, что война России против Украины привела к дефициту врачей в рф.

Война •   •  11375 просмотра
Британская разведка: из-за войны в Украине рф столкнулась с нехваткой врачей

В Пакистане произошли столкновения между сторонниками разных партий, три человека погибли

В результате столкновений между сторонниками конкурирующих политических партий в пакистанской провинции Синд 3 человека погибли и 7 получили ранения.

Новости Мира •   •  9923 просмотра
В Пакистане произошли столкновения между сторонниками разных партий, три человека погибли

Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

российские оккупанты обстреляли с воздуха Бериславский район Херсонской области, в результате чего пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.

Война •   •  16394 просмотра
Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"

Пограничники уничтожили седьмой вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" на Харьковщине.

Война •   •  18413 просмотра
В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"

Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов - СМИ

Япония выделит 106 миллионов долларов США на послевоенное восстановление Украины в семи сферах, включая сельское хозяйство и разборку завалов.

Экономика •   •  20819 просмотра
Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов - СМИ

Украина за полгода догнала рф по количеству дронов-камикадзе - Федоров

По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Федорова, Украина догнала россию по количеству произведенных за полгода беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия.

Война •   •  22770 просмотра
Украина за полгода догнала рф по количеству дронов-камикадзе - Федоров

На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн

Украинские пограничники в Волынской области сбили беспилотник, который перевозил 22 кг гашиша стоимостью 13 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  18715 просмотра
На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн