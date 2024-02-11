Зеленський звільнив Наєва та призначив нових командувачів у ЗСУ
Київ • УНН
Президент Зеленський звільнив двох командувачів Збройних сил і призначив нових командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони та Сухопутних військ.
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ. Замість нього призначено Юрія Содоля, передає УНН.
Звільнити Наєва Сергія Івановича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України
Також Президент звільнив Максима Миргородського з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Окрім того, Зеленський призначив Юрія Содоля командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України, Ігоря Скибюка командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
Доповнення
Зеленський призначив Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Раніше Зеленський заявляв, що провів наради щодо оновлення Сил оборони і безпеки й обіцяє зміни.
Зеленський призначив Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ11.02.24, 10:45 • 106982 перегляди