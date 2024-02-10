Зеленський провів нараду з оновленим складом командування Збройними силами України
Київ • УНН
Президент Зеленський оголосив, що провів важливі зустрічі щодо оновлення сил оборони та безпеки України та пообіцяв зміни, які зроблять їх сильнішими.
Президент Володимир Зеленський провів наради щодо оновлення Сил оборони і безпеки й обіцяє зміни. Про це президент повідомив у Телеграм, передає УНН.
Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть. Більше сили для України. Більше можливостей
Зеленський обговорив із конгресменами США постачання далекобійних ракет та ППО09.02.24, 22:42 • 33302 перегляди