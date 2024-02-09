Зеленський обговорив із конгресменами США постачання далекобійних ракет та ППО
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив потребу в озброєнні великої дальності та системах протиповітряної оборони, таких як Patriot, під час зустрічі з американськими конгресменами в Києві в п'ятницю.
Президент Зеленський під час зустрічі з конгресменами США в п'ятницю в Києві обговорив постачання далекобійної зброї та систем ППО. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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Обговорили необхідність підтримки цього року і нового американського пакета, який все ще на обговоренні, критичні питання. Також ППО, а саме - Patriots. І третє, ключове питання - наголосив на важливості далекобійності нашої зброї, зокрема ATACMS на 300 кілометрів, щодо яких поки що немає, на жаль, рішення
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