Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки дальнобойных ракет и ПВО
Президент Зеленский обсудил потребность в вооружении большой дальности и системах противовоздушной обороны, таких как Patriot, во время встречи с американскими конгрессменами в Киеве в пятницу.
В Одессе прогремел взрыв - СМИ
В Одессе слышали взрыв после того, как военно-воздушные силы заметили вражеские беспилотники, двигавшиеся со стороны Черного моря.
Данилов раскритиковал интервью Путина: у "военного преступника" должны были бы брать показания, а не интервью
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал интервью Путина американскому журналисту, заявив, что российский президент является военным преступником, который должен давать показания следователю, а не раздавать интервью.
Зеленский встретился со Шмыгалем и обсудил проблемы Кировоградщины
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Шмыгалем, чтобы обсудить решение критических вопросов в Кировоградской области, таких как проблемы водоснабжения, работа урановых шахт и приобретение оборудования для реагирования на чрезвычайные ситуации.
Его подразделение впервые уничтожило российский "Кинжал": Зеленский о присвоении Агееву звания Героя Украины
Президент Украины Зеленский наградил подполковника Вячеслава Агеева за уничтожение его подразделением российской баллистической ракеты, которую, как утверждала Москва, невозможно было сбить.
Делегация Конгресса США встретилась с Зеленским в Киеве: о чем говорили
Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с Майком Тернером, чтобы обсудить оборонные потребности Украины и поблагодарить США за поддержку.
Угроза атаки дронами: в Воздушных силах заявили, что вражеские беспилотники движутся с Черного моря
Воздушные силы сообщили, что зафиксировали несколько вражеских беспилотников, которые двигались со стороны Черного моря к Одесской, Николаевской и Белгород-Днестровской областей Украины.
Восполнение дефицитов, снаряды, оружие: Сырский и Умеров провели разговоры с Германией, Францией и США
Новый Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и министр обороны обсудили вопросы военной помощи со стороны Германии, Франции и США, включая поставки материалов, боеприпасов и вооружения.
Украинские ПВО сбили два российских разведывательных беспилотника на Херсонщине
Украинские силы противовоздушной обороны в Херсонской области 9 февраля сбили два российских разведывательных беспилотника - "ЗАЛА" и "Суперкам".
Главнокомандующий ВСУ Сырский определил кандидатуры заместителей. Зеленский обещает подписать указы
Президент Зеленский объявил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил своих заместителей. Также определены заместители начальника Генерального штаба.