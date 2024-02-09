Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки дальнобойных ракет и ПВО

Президент Зеленский во время встречи с конгрессменами США в пятницу в Киеве обсудил поставки дальнобойного оружия и систем ПВО. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Обсудили необходимость поддержки в этом году и нового американского пакета, который все еще на обсуждении, критические вопросы. Также ПВО, а именно - Patriots. И третий, ключевой вопрос - отметил важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, по которым пока нет, к сожалению, решения сказал Зеленский.

Он поблагодарил американских лидеров и их вклад в защиту Украины.

Мы ценим американское лидерство и его вклад в защиту украинской независимости и демократии с первых дней полномасштабной войны. Америка помогла Украине выстоять в решающий момент сказал глава государства.

Зеленский встретился со Шмыгалем и обсудил проблемы Кировоградщины