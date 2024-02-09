Зеленский встретился со Шмыгалем и обсудил проблемы Кировоградщины
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Шмыгалем, чтобы обсудить решение критических вопросов в Кировоградской области, таких как проблемы водоснабжения, работа урановых шахт и приобретение оборудования для реагирования на чрезвычайные ситуации.
Его подразделение впервые уничтожило российский "Кинжал": Зеленский о присвоении Агееву звания Героя Украины
Президент Украины Зеленский наградил подполковника Вячеслава Агеева за уничтожение его подразделением российской баллистической ракеты, которую, как утверждала Москва, невозможно было сбить.
Делегация Конгресса США встретилась с Зеленским в Киеве: о чем говорили
Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с Майком Тернером, чтобы обсудить оборонные потребности Украины и поблагодарить США за поддержку.
Угроза атаки дронами: в Воздушных силах заявили, что вражеские беспилотники движутся с Черного моря
Воздушные силы сообщили, что зафиксировали несколько вражеских беспилотников, которые двигались со стороны Черного моря к Одесской, Николаевской и Белгород-Днестровской областей Украины.
Восполнение дефицитов, снаряды, оружие: Сырский и Умеров провели разговоры с Германией, Францией и США
Новый Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и министр обороны обсудили вопросы военной помощи со стороны Германии, Франции и США, включая поставки материалов, боеприпасов и вооружения.
Украинские ПВО сбили два российских разведывательных беспилотника на Херсонщине
Украинские силы противовоздушной обороны в Херсонской области 9 февраля сбили два российских разведывательных беспилотника - "ЗАЛА" и "Суперкам".
Главнокомандующий ВСУ Сырский определил кандидатуры заместителей. Зеленский обещает подписать указы
Президент Зеленский объявил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил своих заместителей. Также определены заместители начальника Генерального штаба.
Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Анатолий Брагилевич
Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича новым начальником Генерального штаба Украины.
Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование
Прокуратура начала расследование видео, на котором российские военнослужащие во время атаки на украинские позиции застрелили безоружного украинского военнопленного, а еще одного убили гранатой.
МВД: более 800 тысяч вызовов обработали операторы службы 112 за первые 7 месяцев работы
За первые 7 месяцев работы украинская служба экстренной помощи 112 приняла и обработала более 800 тысяч звонков.