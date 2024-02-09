Зеленский встретился со Шмыгалем и обсудил проблемы Кировоградщины

Президент Владимир Зеленский в ежедневном обращении рассказал о результатах совещаний, которые были проведены им и премьер-министром Денисом Шмыгалем с руководством Кировоградской области. Об этом он сообщил в видеообращении, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 9 февраля, Зеленский встретился со Шмыгалем и обсудил с ним вопросы, которые ранее озвучивались во время заседаний.

По словам президента, есть определенные наработки и поручения по каждому вопросу. Он напомнил, что говорили о проблемах водоснабжения в Кировоградской области, о защите объектов критической инфраструктуры и возможности покупать средства РЭБ на уровне региона.

Провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. Во время поездки в Кропивницкий и регионального совещания там я дал задание Премьер-министру оперативно проработать имеющиеся в области критические вопросы. По стабильности снабжения водой, по работе уранодобывающих шахт и социальной защите работников. Также - вопросы безопасности, в частности возможность областной и местной власти покупать за собственные средства средства РЭБ для прикрытия инфраструктуры. Вполне практические вопросы. По каждому есть поручения, будем следить за выполнением сказал президент.

Дополнение

Также Зеленский скоординировал с премьер-министром работу с партнерами по конфискации российских активов.

Его подразделение впервые уничтожило российский "Кинжал": Зеленский о присвоении Агееву звания Героя Украины