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Зеленський зустрівся зі Шмигалем і обговорив проблеми Кіровоградщини

Зеленський зустрівся зі Шмигалем і обговорив проблеми Кіровоградщини

Київ • УНН

 • 31019 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Шмигалем, щоб обговорити вирішення критичних питань у Кіровоградській області, таких як проблеми водопостачання, робота уранових шахт та придбання обладнання для реагування на надзвичайні ситуації.

Президент Володимир Зеленський в щоденному зверненні розповів про результати нарад, які були проведені ним і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем з керівництвом Кіровоградської області. Про це він повідомив у відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 9 лютого, Зеленський зустрівся зі Шмигалем і обговорив з ним питання, які раніше озвучувались під час засідань.

За словами президента, є певні напрацювання і доручення по кожному питанню. Він нагадав, що говорили про проблеми водопостачання в Кіровоградській області, про захист об’єктів критичної інфраструктури і можливість купувати засоби РЕБ на рівні регіону.

Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Під час поїздки в Кропивницький та регіональної наради там я дав завдання Прем’єр-міністру оперативно опрацювати наявні в області критичні питання. Щодо стабільності постачання води, щодо роботи урановидобувних шахт і соціального захисту працівників. Також – безпекові питання, зокрема можливість обласної та місцевої влади купувати за власні кошти засоби РЕБ для прикриття інфраструктури. Цілком практичні питання. Щодо кожного є доручення, будемо стежити за виконанням

сказав президент.

Доповнення

Також Зеленський скоординував з прем’єр-міністром роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів.

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Продовжуємо спілкуватися на всіх рівнях – і офіційному, і експертному та громадському, щоб пришвидшити всі необхідні рішення. На кожен прояв російського божевілля й терору, хоч би якими вони були, найкраща відповідь – це втрати для держави-терориста. Болісні, відчутні їхні втрати. Що більше буде втрат у винуватця війни, то ближчим зможемо зробити повернення миру. Справедливого миру та надійної безпеки

розповів глава української держави.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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