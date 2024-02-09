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Його підрозділ вперше знищив російський "Кинджал": Зеленський про відзначення Агеєва званням Героя України

Його підрозділ вперше знищив російський "Кинджал": Зеленський про відзначення Агеєва званням Героя України

Київ • УНН

 • 29562 перегляди

Президент України Зеленський нагородив підполковника В'ячеслава Агєєва за знищення його підрозділом російської балістичної ракети, яку, як стверджувала Москва, неможливо було збити.

Вперше знищив російську балістичну ціль – ракету, якою в Москві завжди хвалилися, ніби ніхто не зможе її збити. Українці змогли. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нагородження підполковника Збройних Сил України В’ячеслава Агеєва, передає УНН.

Сьогодні відзначив державними нагородами, зокрема "Хрестами бойових заслуг" і орденами "Золота Зірка", наших воїнів. Солдатів, сержантів, офіцерів та генералів. Героїв цієї війни. Тих, хто вже зараз – в історії нашої держави. І серед них – підполковник Збройних Сил України В’ячеслав Агеєв. Саме його підрозділ у травні 23-го року вперше знищив російську балістичну ціль – ракету, якою в Москві завжди хвалилися, ніби ніхто не зможе її збити. Українці змогли 

- повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Додамо

В Офісі Президента не уточнили, яку саме ракету було знищено, але, як повідомляє Аrmyinform, саме на початку травня 2023 року над Києвом вперше було збито аеробалістичну ракету "Кинджал".  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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