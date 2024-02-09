Его подразделение впервые уничтожило российский "Кинжал": Зеленский о присвоении Агееву звания Героя Украины

Впервые уничтожил российскую баллистическую цель - ракету, которой в Москве всегда хвастались, будто никто не сможет ее сбить. Украинцы смогли. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя награждение подполковника Вооруженных Сил Украины Вячеслава Агеева, передает УНН.

Сегодня отметил государственными наградами, в частности "Крестами боевых заслуг" и орденами "Золотая Звезда", наших воинов. Солдат, сержантов, офицеров и генералов. Героев этой войны. Тех, кто уже сейчас - в истории нашего государства. И среди них - подполковник Вооруженных Сил Украины Вячеслав Агеев. Именно его подразделение в мае 23-го года впервые уничтожило российскую баллистическую цель - ракету, которой в Москве всегда хвастались, будто никто не сможет ее сбить. Украинцы смогли - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

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В Офисе Президента не уточнили, какая именно ракета была уничтожена, но, как сообщает Аrmyinform, именно в начале мая 2023 года над Киевом впервые была сбита аэробаллистическая ракета "Кинжал".