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Его подразделение впервые уничтожило российский "Кинжал": Зеленский о присвоении Агееву звания Героя Украины

Его подразделение впервые уничтожило российский "Кинжал": Зеленский о присвоении Агееву звания Героя Украины

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 20:12  •  10219 просмотра

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Президент Украины Зеленский наградил подполковника Вячеслава Агеева за уничтожение его подразделением российской баллистической ракеты, которую, как утверждала Москва, невозможно было сбить.

Впервые уничтожил российскую баллистическую цель - ракету, которой в Москве всегда хвастались, будто никто не сможет ее сбить. Украинцы смогли. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя награждение подполковника Вооруженных Сил Украины Вячеслава Агеева, передает УНН.

Сегодня отметил государственными наградами, в частности "Крестами боевых заслуг" и орденами "Золотая Звезда", наших воинов. Солдат, сержантов, офицеров и генералов. Героев этой войны. Тех, кто уже сейчас - в истории нашего государства. И среди них - подполковник Вооруженных Сил Украины Вячеслав Агеев. Именно его подразделение в мае 23-го года впервые уничтожило российскую баллистическую цель - ракету, которой в Москве всегда хвастались, будто никто не сможет ее сбить. Украинцы смогли 

- сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Добавим

В Офисе Президента не уточнили, какая именно ракета была уничтожена, но, как сообщает Аrmyinform, именно в начале мая 2023 года над Киевом впервые была сбита аэробаллистическая ракета "Кинжал".  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Его подразделение впервые уничтожило российский "Кинжал": Зеленский о присвоении Агееву звания Героя Украины

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