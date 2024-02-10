Зеленский провел совещание с обновленным составом командования Вооруженными силами Украины

За сутки враг дважды атаковал Херсонщину с авиации, сбрасывая управляемые авиабомбы и авиационные ракеты - Силы обороны юга

Силы обороны сообщили, что противник совершил 2 авиаудара с использованием управляемых и неуправляемых боеприпасов, запустил 47 беспилотников, включая 1 ударный БПЛА, сбросил 30 бомб с различных БПЛА, а также 5 раз применил артиллерию, попав в несколько населенных пунктов, в результате чего погиб 1 мирный житель и 5 получили ранения.