Зеленський призначив Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, передає УНН.
Призначити генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України
Доповнення
10 лютого Кабінет міністрів звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України.
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