Президент про виробництво зброї: "Те, що заплановано на рік, буде виконано"
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду щодо збільшення вітчизняного виробництва озброєнь, таких як безпілотники, артилерійські снаряди та боєприпаси, щоб підтримати оборону України.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо виробництва зброї та боєприпасів. Про це він повідомив у зверненні, передає УНН.
Провів детальну і широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів. Усього того, що ми вже виробляємо і плануємо до виробництва
Він повідомив, що під час наради обговорювалося виробництво дронів, снарядів для дронів, артилерії та боєприпасів.
Окремо - розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп. Головком, командувачі, урядовці - чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів. Усе те, що заплановано на рік, буде виконано
Зеленський погодив кандидатури заступників Головнокомандувача Збройних Сил України та заступників начальника Генштаба10.02.24, 19:34 • 36415 переглядiв