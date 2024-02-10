Президент о производстве оружия: "То, что запланировано на год, будет выполнено"

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по производству оружия и боеприпасов. Об этом он сообщил в обращении, передает УНН.

Провел детальное и широкое совещание по украинскому производству оружия и боеприпасов. Всего того, что мы уже производим и планируем к производству - сказал он.

Он сообщил, что во время совещания обсуждалось производство дронов, снарядов для дронов, артиллерии и боеприпасов.

Отдельно - развитие и обеспечение мобильных огневых групп. Главком, командующие, чиновники - четкие задачи по финансированию, ускорению контрактов. Все то, что запланировано на год, будет выполнено - отметил Зеленский.

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