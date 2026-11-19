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В период активных атак на энергетику один из самых распространённых вопросов — почему в домах возникают скачки напряжения. В ДТЭК раскрыли причины, а также объяснили, как действовать в таком случае, передаёт УНН.

Как сообщили в компании, основных причин скачков напряжения две:

первая — после возвращения света люди часто одновременно включают бойлеры, обогреватели, электроплиты и другие мощные приборы. Из-за этого резко возрастает нагрузка, и общее напряжение в сети может упасть. Обычно оно выравнивается за 1–1,5 часа;

вторая — российские обстрелы повреждают энергосети. Пока энергетики ремонтируют их, часть домов подключают к резервным линиям. В это время напряжение может падать или расти.

Также в ДТЭК дали пошаговую инструкцию, что делать в случае скачков напряжения:

1. Когда свет вернулся, включайте, пожалуйста, мощные приборы по очереди. Это простое правило может спасать электросети, истощённые российскими обстрелами.

2. Напряжение резко скачет? Сразу сообщите ОСМД, ЖСК или управляющему домом. Если после возвращения света напряжение остаётся низким более полутора часов, также обратитесь к ним.

3. Управляющий организует проверку проводки в доме. Если она исправна, он подаст заявку в ДТЭК. Наши специалисты проверят линии, по которым электричество поступает в дом.

Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкцию