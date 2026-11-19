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В період активних атак на енергетику одне з найпоширеніших питань - чому в оселях виникають стрибки напруги. У ДТЕК розкрили причини, а також пояснили - як діяти у такому випадку, передає УНН.

Як повідомили у компанії, основних причин стрибків напруги дві:

перша — після повернення світла люди часто одночасно вмикають бойлери, обігрівачі, електроплити та інші потужні прилади. Через це різко зростає навантаження і загальна напруга в мережі може впасти. Зазвичай вона вирівнюється за 1–1,5 години;

друга — російські обстріли пошкоджують енергомережі. Поки енергетики їх ремонтують, частину будинків підключають до резервних ліній. У цей час напруга може падати або зростати.

Також у ДТЕК дали покрокову інструкцію, що робити у разі стрибків напруги:

1. Коли повернулося світло, вмикайте, будь ласка, потужні прилади по черзі. Це просте правило може рятувати електромережі, виснажені російськими обстрілами.

2. Напруга різко стрибає? Одразу повідомте ОСББ, ЖБК або управителя будинку. Якщо після повернення світла напруга лишається низькою понад півтори години, теж зверніться до них.

3. Управитель організує перевірку проводки в будинку. Якщо вона справна, він подасть заявку до ДТЕК. Наші фахівці перевірять лінії, якими електрика надходить до будинку.

Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкцію