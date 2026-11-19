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В служебных помещениях руководства Государственной авиационной службы Украины проводятся обыски в рамках уголовного производства. Об этом сообщили в Минвосстановления, передает УНН.

В служебных помещениях руководства Государственной авиационной службы Украины, расположенных в административном здании Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта, проводятся следственные действия в рамках уголовного производства — говорится в сообщении.

В Минвосстановления заверили, что оказывают правоохранительным органам необходимое всестороннее содействие.