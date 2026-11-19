В здании Минвосстановления проводят обыски — к кому пришли правоохранители
Киев • УНН
В служебных помещениях руководства Госавиаслужбы продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства. Минвосстановления содействует правоохранителям.
В служебных помещениях руководства Государственной авиационной службы Украины проводятся обыски в рамках уголовного производства. Об этом сообщили в Минвосстановления, передает УНН.
В служебных помещениях руководства Государственной авиационной службы Украины, расположенных в административном здании Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта, проводятся следственные действия в рамках уголовного производства
В Минвосстановления заверили, что оказывают правоохранительным органам необходимое всестороннее содействие.
Информирование об обстоятельствах и ходе расследования относится к компетенции уполномоченных правоохранительных органов