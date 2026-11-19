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У службових приміщеннях керівництва Державної авіаційної служби України проводяться обшуки в межах кримінального провадження. Про це повідомили у Мінвідновлення, передає УНН.

У службових приміщеннях керівництва Державної авіаційної служби України, розташованих в адміністративній будівлі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту проводяться слідчі дії в межах кримінального провадження - йдеться у повідомленні.

У Мінвідновлення запевнили, що надають правоохоронним органам всебічне необхідне сприяння.