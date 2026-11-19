У будівлі Мінвідновлення проводять обшуки - до кого прийшли правоохоронці
Київ • УНН
У службових приміщеннях керівництва Державіаслужби тривають слідчі дії в межах кримінального провадження. Мінвідновлення сприяє правоохоронцям.
У службових приміщеннях керівництва Державної авіаційної служби України проводяться обшуки в межах кримінального провадження. Про це повідомили у Мінвідновлення, передає УНН.
У службових приміщеннях керівництва Державної авіаційної служби України, розташованих в адміністративній будівлі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту проводяться слідчі дії в межах кримінального провадження
У Мінвідновлення запевнили, що надають правоохоронним органам всебічне необхідне сприяння.
Інформування про обставини та перебіг розслідування належить до компетенції уповноважених правоохоронних органів