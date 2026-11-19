GTA VI получила "самый металлический" саундтрек в серии - какие группы попали на "радио"
Киев • УНН
В GTA VI дебютировала метал-станция The Chamber 106.6 со Slayer, Metallica, Black Sabbath, Tool и другими группами.
Black Sabbath, Metallica, Slayer, Tool, System Of A Down и многие другие вошли в самый "металлический" саундтрек Grand Theft Auto. Об этом сообщает LouderSound, пишет УНН.
Детали
Почти через три года после того, как песня Тома Петти "Love Is A Long Road" стала саундтреком к долгожданной видеоигре Grand Theft Auto VI, сама игра наконец вышла, и ажиотаж не утихает.
Большая часть ажиотажа связана с музыкой игры, ведь серия GTA стала почти так же известна благодаря использованию внутриигровых радиостанций, как и вождением и стрельбой, составляющими основную часть игрового процесса.
На этот раз игра, действие которой разворачивается в вымышленном американском штате Леонида, позволяет игрокам, управляющим вымышленными персонажами Джейсоном Дювалем или Люсией Каминос, выбирать из 22 различных радиостанций — от поп-музыки 80-х до хип-хопа и далее.
Gamespot сообщает, что среди радиостанций оказались старые фавориты V-Rock (рок-музыка), Emotion 98.3 (софт-рок), Vice City FM (поп-музыка 80-х) и, впервые в истории, The Chamber 106.6 — станция, ведущими которой являются Том Арайя и Керри Кинг из Slayer, где звучит только хеви-метал. Издание выбрало "несколько лучших".
The Chamber 106.6
- Anthrax – I Am The Law;
- Black Sabbath – I;
- Mastodon – Blood And Thunder;
- Megadeth – Symphony Of Destruction;
- Metallica – Battery;
- Metallica – Master Of Puppets;
- Metallica – Seek & Destroy;
- Overkill – Rotten To The Core;
- Pantera – I'm Broken;
- Sepultura – Territory;
- Slayer - Raining Blood;
- System of a Down – Sugar;
- Tool – Sober.
V-Rock
- Bon Jovi – Runaway;
- The Rolling Stones – Emotional Rescue;
- Huey Lewis & The News – I Want A New Drug;
- Stevie Nicks – For What It’s Worth;
- Lindsey Buckingham – Go Insane;
- Van Halen – Panama;
- Poison – Nothin' But A Good Time;
- Eric Clapton – Cocaine;
- Harry Nilsson – Jump Into The Fire;
- The Who – Bargain;
- Eddie Money – Take Me Home Tonight;
- John Mellencamp – Jack And Diane;
- Mötley Crüe – Dr. Feelgood;
- Pete Townshend – Let My Love Open The Door;
- Loverboy – Lovin' Every Minute Of It;
- KISS – Sure Know Something.
Grand Theft Auto VI уже в продаже.
GTA VI официально вышла после 13 лет ожидания - первые оценки и миллионы просмотров на стримах18.11.26, 14:04 • 37947 просмотров