GTA VI отримала "найметалевіший" саундтрек у серії - які гурти потрапили на "радіо"
Київ • УНН
У GTA VI дебютувала метал-станція The Chamber 106.6 із Slayer, Metallica, Black Sabbath, Tool та іншими гуртами.
Black Sabbath, Metallica, Slayer, Tool, System Of A Down та багато інших увійшли до найбільш "метал"-саундтреку Grand Theft Auto. Про це повідомляє LouderSound, пише УНН.
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Майже через три роки після того, як пісня Тома Петті "Love Is A Long Road" стала саундтреком до довгоочікуваної відеогри Grand Theft Auto VI, сама гра нарешті вийшла, і хвилювання не вщухає.
Багато ажіотажу пов'язана з музикою гри, адже серія GTA стала майже так само відома своїм використанням внутрішньоігрових радіостанцій, як і водінням і стріляниною, що становлять основну частину ігрового процесу.
Цього разу гра, дія якої розгортається у вигаданому американському штаті Леоніда, дозволяє гравцям, які управляють вигаданими персонажами Джейсоном Дювалем або Люсією Камінос, вибирати з 22 різних радіостанцій, від поп-музики 80-х до хіп-хопу і далі.
Gamespot повідомляє, що серед радіостанцій опинилися старі фаворити V-Rock (рок-музика), Emotion 98.3 (софт-рок), Vice City FM (поп-музика 80-х) і, вперше в історії, The Chamber 106.6, станція, ведучими якої є Том Арая та Керрі Кінг зі Slayer, де грає лише геві-метал. Видання обрало "кілька найкращих".
The Chamber 106.6
- Anthrax – I Am The Law;
- Black Sabbath – I;
- Mastodon – Blood And Thunder;
- Megadeth – Symphony Of Destruction;
- Metallica – Battery;
- Metallica – Master Of Puppets;
- Metallica – Seek & Destroy;
- Overkill – Rotten To The Core;
- Pantera – I'm Broken;
- Sepultura – Territory;
- Slayer - Raining Blood;
- System of a Down – Sugar;
- Tool – Sober.
V-Rock
- Bon Jovi – Runaway;
- The Rolling Stones – Emotional Rescue;
- Huey Lewis & The News – I Want A New Drug;
- Stevie Nicks – For What It’s Worth;
- Lindsey Buckingham – Go Insane;
- Van Halen – Panama;
- Poison – Nothin' But A Good Time;
- Eric Clapton – Cocaine;
- Harry Nilsson – Jump Into The Fire;
- The Who – Bargain;
- Eddie Money – Take Me Home Tonight;
- John Mellencamp – Jack And Diane;
- Mötley Crüe – Dr. Feelgood;
- Pete Townshend – Let My Love Open The Door;
- Loverboy – Lovin' Every Minute Of It;
- KISS – Sure Know Something.
Grand Theft Auto VI вже у продажу.
GTA VI офіційно вийшла після 13 років очікування - перші оцінки та мільйонні перегляди на стрімах18.11.26, 14:04 • 38255 переглядiв