Джерело: Rockstar Games

Black Sabbath, Metallica, Slayer, Tool, System Of A Down та багато інших увійшли до найбільш "метал"-саундтреку Grand Theft Auto. Про це повідомляє LouderSound, пише УНН.

Деталі

Майже через три роки після того, як пісня Тома Петті "Love Is A Long Road" стала саундтреком до довгоочікуваної відеогри Grand Theft Auto VI, сама гра нарешті вийшла, і хвилювання не вщухає.

Багато ажіотажу пов'язана з музикою гри, адже серія GTA стала майже так само відома своїм використанням внутрішньоігрових радіостанцій, як і водінням і стріляниною, що становлять основну частину ігрового процесу.

Цього разу гра, дія якої розгортається у вигаданому американському штаті Леоніда, дозволяє гравцям, які управляють вигаданими персонажами Джейсоном Дювалем або Люсією Камінос, вибирати з 22 різних радіостанцій, від поп-музики 80-х до хіп-хопу і далі.

Gamespot повідомляє, що серед радіостанцій опинилися старі фаворити V-Rock (рок-музика), Emotion 98.3 (софт-рок), Vice City FM (поп-музика 80-х) і, вперше в історії, The Chamber 106.6, станція, ведучими якої є Том Арая та Керрі Кінг зі Slayer, де грає лише геві-метал. Видання обрало "кілька найкращих".

The Chamber 106.6

Anthrax – I Am The Law;

Black Sabbath – I;

Mastodon – Blood And Thunder;

Megadeth – Symphony Of Destruction;

Metallica – Battery;

Metallica – Master Of Puppets;

Metallica – Seek & Destroy;

Overkill – Rotten To The Core;

Pantera – I'm Broken;

Sepultura – Territory;

Slayer - Raining Blood;

System of a Down – Sugar;

Tool – Sober.

V-Rock

Bon Jovi – Runaway;

The Rolling Stones – Emotional Rescue;

Huey Lewis & The News – I Want A New Drug;

Stevie Nicks – For What It’s Worth;

Lindsey Buckingham – Go Insane;

Van Halen – Panama;

Poison – Nothin' But A Good Time;

Eric Clapton – Cocaine;

Harry Nilsson – Jump Into The Fire;

The Who – Bargain;

Eddie Money – Take Me Home Tonight;

John Mellencamp – Jack And Diane;

Mötley Crüe – Dr. Feelgood;

Pete Townshend – Let My Love Open The Door;

Loverboy – Lovin' Every Minute Of It;

KISS – Sure Know Something.

Grand Theft Auto VI вже у продажу.

GTA VI офіційно вийшла після 13 років очікування - перші оцінки та мільйонні перегляди на стрімах