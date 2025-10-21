$
07:53 • 624 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 1782 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина області без світла
06:03 • 13499 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 15466 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 13839 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 26832 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 47569 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 39101 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 47429 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 86102 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
Новини по темi
Помер легендарний музикант рок-гурту Kiss: що відомо про Ейса Фрейлі
Причина смерті легендарного музиканта не була одразу оприлюднена.
Новини Світу •
17 жовтня, 06:30 • 3809 перегляди