Помер легендарний музикант рок-гурту Kiss: що відомо про Ейса Фрейлі
Київ • УНН
Причина смерті легендарного музиканта не була одразу оприлюднена.
Легендарний гітарист і вокаліст групи Kiss Ейс Фрейлі (справжнє ім’я - Пол Деніел Фрейлі) помер у віці 74 років. Про це повідомила його родина, передає УНН з посиланням на NBC News.
Деталі
Він створив образ і грим персонажа "Space Ace", коли приєднався до групи Kiss. Фрейлі грав у групі з моменту її створення в 1973 році до 1982 року.
Після відходу з Kiss Ейс продовжив сольну кар'єру, і на момент возз'єднання в 1996 році був найбільш успішним з музикантів, які колись покинули групу. Він співпрацював з Kiss до 2002 року, коли назвав концертне турне своїм прощальним і знову покинув колектив.
Музикант помер після недавнього падіння у своєму будинку, згідно із заявою, опублікованою в його соціальних мережах. Причина смерті не була відразу оприлюднена.
З 1976 року Фрейлі був одружений з Джанет Треротола. У 1980 році в них народилась донька Моніка.
