Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 40332 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 47164 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 35941 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 38588 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 39642 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 54720 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37450 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 45602 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 85783 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Помер легендарний музикант рок-гурту Kiss: що відомо про Ейса Фрейлі

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Причина смерті легендарного музиканта не була одразу оприлюднена.

Помер легендарний музикант рок-гурту Kiss: що відомо про Ейса Фрейлі

Легендарний гітарист і вокаліст групи Kiss Ейс Фрейлі (справжнє ім’я - Пол Деніел Фрейлі) помер у віці 74 років. Про це повідомила його родина, передає УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Він створив образ і грим персонажа "Space Ace", коли приєднався до групи Kiss. Фрейлі грав у групі з моменту її створення в 1973 році до 1982 року.

Після відходу з Kiss Ейс продовжив сольну кар'єру, і на момент возз'єднання в 1996 році був найбільш успішним з музикантів, які колись покинули групу. Він співпрацював з Kiss до 2002 року, коли назвав концертне турне своїм прощальним і знову покинув колектив.

Музикант помер після недавнього падіння у своєму будинку, згідно із заявою, опублікованою в його соціальних мережах. Причина смерті не була відразу оприлюднена.

З 1976 року Фрейлі був одружений з Джанет Треротола. У 1980 році в них народилась донька Моніка.

Нагадаємо

Легендарний фронтмен Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня у віці 76 років. Причиною смерті стали зупинка серця, інфаркт міокарда, ішемічна хвороба серця та хвороба Паркінсона.

Євген Устименко

Новини Світу
